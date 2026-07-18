di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

«A Roma avrebbero negato l’iscrizione al campionato ad una delle due società. Il ricorso era possibile, ma ci sarebbe voluto troppo tempo, avrebbe condizionato la stagione che sta per iniziare». La delusione è tanta, la rabbia pure, ma il presidente Francesco Borrelli e la società Civitanovese hanno preferito fare un passo indietro.

«Abbiamo presentato la richiesta in federazione a tempo debito dopo aver fatto tutte le operazioni necessarie – racconta Borrelli – Le due domande, quella della Civitanovese e del Montegranaro, erano parallele, non c’era alcuna intersezione. Dopo circa un mese la Figc Marche ha unito le due pratiche. Loro hanno evidenziato che i due conferimenti fossero elusive dell’articolo 52 del Noif. A Roma non hanno potuto far altro che constatare la situazione e porci a noi il quesito: una delle due domande doveva essere annullata. Ho lasciato la decisione al Montegranaro perché noi non avremmo ritirato la nostra domanda. Abbiamo preferito evitare i tribunali federali pur ritenendo che la documentazione e richiesta fossero motivate e sensate e le due pratiche sono state annullate».

«Mi dispiace per la piazza, per i tifosi, noi ci credevamo tanto, ma abbiamo preferito ripartire dalla Promozione – spiega il presidente – L’unica vera grande soddisfazione di questa due mesi di disagio è che abbiamo una grande squadra, fatta di uomini veri. I ragazzi hanno aderito a questa nuova proposta, vorrà dire che ci metteremo un anno in più a raggiungere il nostro obiettivo».

Due soli elementi non hanno sposato il progetto della Civitanovese per il momento, si tratta del portiere Forconesi e dell’attaccante Triana. Il diesse Mauro Chiodini ha annunciato il tesseramento di tre nuovi giocatori, i difensori Luca Patrizi (classe 1989) ed Emanuele Caruso (classe 1999) la stagione scorsa all’Osimana. Dalla Sambenedettese è arrivato in prestito il giovane Luca Fradiani, un under 2008. Chiodini ha confermato le trattative con il difensore Nico Canavessio e l’attaccante Fabricio Lovotti. «Per completare la rosa ci manca un portiere, un difensore centrale, un esterno e un attaccante» le parole di Chiodini.

«La società ha provato a regalarci un sogno, l’Eccellenza, vorrà dire che proveremo a conquistarla da subito sul campo – commenta l’allenatore Claudio Labriola – Giocheremo per vincere. Ad oggi perdiamo un anno di tempo calcistico ma per me non è un problema, quando ho scelto la Civitanovese non mi sono lasciato influenzare dalla categoria. Siamo in buonissime mani, ho una rabbia sportiva covata insieme ai miei giocatori che riverserò nel lavoro sul campo. Vincere non sarà facile, so di avere una grandissima squadra, fuori categoria».

Alla domanda se fosse rammaricato o si rimproverasse qualcosa per l’epilogo di questa situazione il presidente Borrelli ha riposto: «Dispiace solamente il fatto che in altre regioni d’Italia succede che squadre come la Viterbese fa un’operazione con il Certosa a 150 chilometri di distanza, la Ternana state vedendo tutti quello che succede. Probabilmente con noi sono stati un po’ troppo rigidi. L’operazione non era semplice ma poteva finire diversamente. Non voglio addossare colpe, abbiamo sbagliato noi, va bene così. Da altre parti funziona diversamente, nella regione Marche non so».