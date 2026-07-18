Scontro fra un’auto e una moto lungo la provinciale 10 a Montecosaro, al pronto soccorso in codice giallo il motociclista, non è grave. Incidente questa mattina attorno alle 9,45 all’incrocio per Civitanova Alta. Una moto che proveniva da Morrovalle e che andava verso mare si è scontrata con una Mercedes che viaggiava in senso opposto.

Lieve l’impatto tra i due veicoli, ma la due ruote ha perso aderenza con il terreno ed è scivolata ai margini della carreggiata. In sella c’era un ragazzo trasportato in ospedale per accertamenti. Al momento dei soccorsi del 118 e della Croce verde era cosciente. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’impatto una pattuglia dei carabinieri. Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova per la messa in sicurezza.

(Foto di Alessandro Panichelli)