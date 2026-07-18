Scontro tra moto e auto,
un giovane finisce all’ospedale

MONTECOSARO - L'incidente attorno alle 9,45 all'incrocio tra Civitanova Alta e Morrovalle. Il centauro, un ragazzo, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dalla Croce verde: non è grave. Carabinieri e vigili del fuoco sul posto

- caricamento letture
incidente-vigili-del-fuoco-ambulanza-croce-verde-montecosaro-5-650x488

La moto a terra dopo l’incidente

Scontro fra un’auto e una moto lungo la provinciale 10 a Montecosaro, al pronto soccorso in codice giallo il motociclista, non è grave. Incidente questa mattina attorno alle 9,45 all’incrocio per Civitanova Alta. Una moto che proveniva da Morrovalle e che andava verso mare si è scontrata con una Mercedes che viaggiava in senso opposto.

incidente vigili del fuoco ambulanza croce verde montecosaro (6)

La Mercedes

Lieve l’impatto tra i due veicoli, ma la due ruote ha perso aderenza con il terreno ed è scivolata ai margini della carreggiata. In sella c’era un ragazzo trasportato in ospedale per accertamenti. Al momento dei soccorsi del 118 e della Croce verde era cosciente. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’impatto una pattuglia dei carabinieri. Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova per la messa in sicurezza.

(Foto di Alessandro Panichelli)

incidente vigili del fuoco ambulanza croce verde montecosaro (1)

incidente vigili del fuoco ambulanza croce verde montecosaro (7)

incidente vigili del fuoco ambulanza croce verde montecosaro (4)

incidente vigili del fuoco ambulanza croce verde montecosaro (3)

incidente vigili del fuoco ambulanza croce verde montecosaro (2)


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Gianluca Ginella. Direttore editoriale: Matteo Zallocco
Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X