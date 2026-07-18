Scontro tra moto e auto,
un giovane finisce all’ospedale
MONTECOSARO - L'incidente attorno alle 9,45 all'incrocio tra Civitanova Alta e Morrovalle. Il centauro, un ragazzo, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dalla Croce verde: non è grave. Carabinieri e vigili del fuoco sul posto
Scontro fra un’auto e una moto lungo la provinciale 10 a Montecosaro, al pronto soccorso in codice giallo il motociclista, non è grave. Incidente questa mattina attorno alle 9,45 all’incrocio per Civitanova Alta. Una moto che proveniva da Morrovalle e che andava verso mare si è scontrata con una Mercedes che viaggiava in senso opposto.
Lieve l’impatto tra i due veicoli, ma la due ruote ha perso aderenza con il terreno ed è scivolata ai margini della carreggiata. In sella c’era un ragazzo trasportato in ospedale per accertamenti. Al momento dei soccorsi del 118 e della Croce verde era cosciente. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’impatto una pattuglia dei carabinieri. Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova per la messa in sicurezza.
(Foto di Alessandro Panichelli)
Mancata precedenza? Ultimamente ci sono troppi incidenti distrazioni o il caldo eccessivo.
casca tutti siiii fenomeni della strada, ma gljate piano