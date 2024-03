Il sindaco Mauro Sclavi e la vice Alessia Pupo hanno ricevuto in Comune il filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti, accompagnato dalla docente dell’istituto Filelfo Laila Boldorini.

L’incontro è avvenuto dopo la conferenza ospitata al teatro Vaccaj ieri sera, organizzata dall’istituto Filelfo con la collaborazione del Comune e che ha registrato il soldout, con tante persone in lista di attesa per ascoltare la lectio su “L’uomo, la terra, la tecnica, un filo da ricucire”.

La serata è stata arricchita dalle esibizioni degli studenti del Coreutico e del liceo scientifico che hanno proposto alcune originali coreografie e alcune canzoni di cantautori italiani. Sclavi e Pupo hanno ringraziato Galimberti per essere tornato a Tolentino dove era già stato ospite nel 2008 e per aver ancora una volta catturato l’attenzione sia degli studenti che delle tantissime persone presenti.

Una conferenza molto apprezzata sia per i contenuti che per l’eccezionale esposizione di Galimberti che ha fornito molti preziosi spunti di riflessione. Nel corso dell’incontro il professore ha chiesto della ricostruzione, della situazione delle scuole, dei giovani e visto il catalogo che ha ricevuto in dono, ha voluto essere informato sulla Biennale dell’Umorismo. Da sottolineare che, come annunciato dal sindaco, si sta pensando a promuovere una ulteriore data per un’altra conferenza così da consentire alle tantissime persone che ne hanno fatto richiesta di partecipare.