Apprensione per Silvano Iommi, colpito questa mattina da un malore mentre si trovava a casa. L’assessore all’urbanistica del Comune di Macerata, 75 anni, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale cittadino.

«L’Amministrazione comunale, in accordo con la famiglia, comunica che questa mattina l’assessore Silvano Iommi ha avuto un grave malore ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Al momento l’assessore Iommi è ricoverato in prognosi riservata ed è tenuto sotto costante osservazione dai sanitari», si legge in una nota appena inviata dal Comune.

