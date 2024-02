Il coordinatore provinciale di Forza Italia Gianluca Pasqui, di concerto con il commissario regionale Francesco Battistoni, ha nominato i nuovi commissari comunali del partito a Treia e a Caldarola: Giovanna Matteucci nel primo caso, Carmelo Ceselli nel secondo.

«Si tratta di due figure importanti, da sempre vicine a Forza Italia, conosciute e stimate sul territorio. L’avvocatessa Matteucci – ha detto Pasqui – è una professionista che da tempo opera brillantemente in particolare nell’ambito del diritto di famiglia ed è iscritta nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nelle esecuzioni immobiliari. Carmelo Ceselli, residente a Pievefavera di Caldarola, ha un lungo percorso amministrativo alle spalle, culminato nella presidenza del Consiglio comunale di Tolentino nella scorsa consiliatura. Sono convinto che entrambi saranno un valore aggiunto sul territorio, specialmente in vista delle prossime elezioni amministrative, consentendoci di raggiungere gli ambiziosi obiettivi che come partito ci siamo posti. Ad entrambi un sincero augurio di buon lavoro».