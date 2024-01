di Francesca Marsili

Ancora lavori lungo la superstrada Val di Chienti, stavolta in direzione monti, e ancora disagi per gli automobilisti che, obbligati ad uscire a Pollenza, si sono ritrovati accodati in una fila chilometrica arrivata a oltrepassare la precedente uscita di Sforzacosta.

Da questa mattina, le persone che si trovano a percorrere la superstrada 77 in direzione Foligno, a causa di lavori di rifacimento del manto stradale nel tratto compreso tra le uscite di Pollenza e di Tolentino zona industriale, sono obbligati ad uscire a Pollenza. Inevitabilmente il traffico si è riversato a ridosso dell’incrocio lungo la strada provinciale 77 della Val di Chienti, tra via Padre Mario Gentili e via Monsignor Tarcisio Carboni, in località Piane Chienti, generando code e rallentamenti fin lungo la superstrada. Necessario l’intervento della Polizia locale di Tolentino, tutt’ora in corso, per gestire la viabilità congestionata, oltre dai veicoli che provengono dalla superstrada, da quelli che percorrono la provinciale arrivando da Tolentino e da Macerata.

Aperto l’ingresso di Tolentino Zona industriale per riprendere la Val di Chienti in direzione Foligno. L’Anas, presente sul posto, garantisce che i lavori, e quindi la chiusura del tratto in questione, termineranno questa sera. Un utente in coda, dice la sua e sostiene che a suo avviso: «Altra gestione sbagliata. Visto il tratto di strada chiuso e l’uscita obbligatoria a Pollenza, non avrebbe creato meno problemi una segnalazione anche a Sforzacosta, in modo da accorciare le code?».