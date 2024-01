di Monia Orazi

Riaprirà entro questa settimana la superstrada Valdichienti nel tratto Serravalle di Chienti-Colfiorito, in entrambi i sensi di percorrenza, sia verso le Marche che verso l’Umbria. Sarà ad una sola corsia di marcia lungo la galleria Varano, interessata dell’incendio di un’auto in direzione Foligno, che la sera del 24 dicembre ha causato 16 intossicati per monossido di carbonio, a causa del mancato funzionamento dell’impianto di aereazione.

Fino a quella data persiste il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate, mentre i mezzi delle aziende locali impegnati nella ricostruzione, nelle demolizione e nel centro di betonaggio della Pedemontana potranno transitare in sicurezza lungo la vecchia statale 77. È questa la soluzione scaturita dal tavolo tecnico convocato a Serravalle di Chienti con il sindaco Emiliano Nardi, alla presenza dell’assessore comunale Gabriele Santamarianova, con l’assessore regionale Francesco Baldelli, i rappresentanti di Anas, delle categorie produttive Cna, Confindustria, Confcommercio, Confartigianato e Coldiretti.

Serviranno due mesi per ripristinare la percorrenza nelle due corsie, per ora riapre la corsia di sorpasso, i lavori saranno effettuati sull’altra corsia, dunque ancora qualche giorno di attesa e non ci sarà più l’uscita obbligatoria a Serravalle di Chienti. Il 18 gennaio a Roma inoltre l’assessore Baldelli incontrerà Anas nazionale per fare il punto sullo stato di costruzione delle opere in corso di attuazione e chiederà di iniziare a progettare la copertura telefonica da garantire dentro le gallerie della Valdichienti. È esperienza comune di qualsiasi automobilista, la pressoché totale impossibilità di effettuare chiamate nel tratto tra Foligno e Camerino, all’interno delle gallerie, anche semplicemente per chiedere soccorso.

«L’economia di questi territori non può essere fermata – ha detto l’assessore regionale Baldelli – con questo tavolo tecnico abbiamo voluto trovare una soluzione, ho trovato Anas molto pronta, stava lavorando alacremente già subito dopo l’incendio perché la galleria fosse riaperta. Il traffico riprenderà per le aziende locali sulla strada regionale 77 in sicurezza. Entro la settimana la notizia più importante, Anas garantisce la riapertura in modalità provvisoria delle due carreggiate, con una corsia per senso di marcia, quindi questa importante arteria, direi vitale per questo territori e per le Marche, verrà riaperta a sostegno di tutto il territorio e della viabilità della provincia di Macerata, per tutto il comparto economico e non da meno per le aziende che stanno lavorando alla ricostruzione di questi territori».

L’assessore ha confermato l’idea della copertura del segnale telefonico all’interno delle gallerie: «Il 18 era già fissata una riunione a Roma con Anas nazionale. Uno dei temi all’ordine del giorno, che ci siamo prefissati anche in passato, è quello di cominciare a ragionare sulla copertura telefonica, in modo particolare delle gallerie che molto spesso non sono coperte da questo segnale, che è importantissimo non solo per l’economia dei territori, perché si lavora anche molto spesso in auto, perché oggi i mezzi di comunicazione lo consentono, ma soprattutto per la sicurezza della viabilità che viene percorsa quotidianamente anche da tanti turisti, ad esempio, qui nel periodo estivo o dalle imprese e degli addetti delle imprese durante i 365 giorni dell’anno».

Manca una manciata di giorni per il ritorno alla normalità tanto auspicato per Serravalle, spiega il sindaco Emiliano Nardi: «C’è stata una risposta veramente veramente celere. In un fine settimana siamo riusciti ad instaurare questo tavolo tecnico, che ha portato alla risoluzione immediata di di questo problema. Ancora un grazie all’assessore della Regione Marche per l’interessamento e nonché all’Anas per il lavoro svolto in queste due settimane, nonostante le le festività natalizie di mezzo. Serravalle è uno snodo principale per l’alto maceratese sia da un punto di vista turistico, nonché uno snodo di di di servizio per quella che è la ricostruzione. Siamo il perno tra il centro del cratere, con Camerino, vedi Pieve Torina e Muccia. Alle nostre spalle abbiamo delle centrali di abbancamento di materiali di risulta dalle demolizioni. Quindi bloccare questa arteria voleva dire bloccare anche la ricostruzione. Lo stesso discorso con la costruzione della Pedemontana, sarebbero stati bloccati anche questi lavori e grazie all’impegno di tutti siamo riusciti a risolvere molto celermente questo problema». Dalle categorie produttive è giunta la richiesta di potenziare la segnaletica dei cantieri, di garantire informazioni tempestive alle associazioni stesse su cantieri e tempistiche di esecuzione dei lavori, banda larga all’interno delle gallerie, misure adeguate durante l’esodo estivo.