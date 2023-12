Piro89, realtà imprenditoriale a conduzione familiare di Montecosaro, ha ottenuto il premio di Intesa Sanpaolo dedicato alle aziende che si sono distinte per innovazione digitale. L’attività, fondata da Giovanni Capasso, dal 1989 si occupa della commercializzazione di fuochi d’artificio e materiale pirotecnico e negli anni ha implementato il suo business allargando il range di prodotti, fino ad avere oltre 3000 articoli disponibili. Ma la particolarità sta soprattutto nella sua attività pionieristica sul web: nel 2003, 20 anni fa, quando ancora smartphone e social non erano entrati nel nostro vocabolario, il titolare Giovanni Capasso ha aperto un sito. Si chiamava fumogeni.it e già allora faceva vendita online. Da allora l’innovazione digitale è stata la leva utilizzata per espandere il mercato e distinguersi arrivando oggi ad essere fornitore di locali, strutture ricettive, trasmissioni televisive.

Intesa Sanpaolo ha premiato la sua capacità di digital marketing nell’ambito del progetto Crescibusiness Digitalizziamo in Tour, il programma di valorizzazione del Gruppo dedicato alle realtà imprenditoriali di minori dimensioni che hanno saputo dare una svolta digitale al proprio business aprendosi a nuovi mercati e opportunità, fattori che il tour Digitalizziamo ha inteso valorizzare unendo la chiave di volta della transizione digitale alla storica vicinanza di Intesa Sanpaolo ai territori. Oltre 2000 le candidature e 120 i selezionati, di cui 4 nelle Marche, tra cui Piro89. Una delegazione della banca guidata dalla Direttrice Regionale Alessandra Florio ha fatto visita in azienda, premiando con una targa il fondatore.

Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa da parte del titolare Giovanni Capasso che ha ringraziato i promotori. Il premio è infatti è un riconoscimento al percorso compiuto dall’azienda che quasi 34 anni fa ha avviato la sua attività. «Inizialmente avevamo solo il negozio fisico di Montecosaro e veniva aperto quasi esclusivamente nel periodo natalizio fino al 31 dicembre – racconta Capasso – dal 2003 poi abbiamo integrato ai fuochi d’artificio i fumogeni e le torce da stadio». Quello delle festività è infatti il periodo più impegnativo dell’anno con numerose richieste: «abbiamo sempre dato la priorità alla sicurezza dei nostri dispositivi. Sono prodotti che sono sicuri al 100%, certificati e che vengono utilizzati per lo più da famiglie e comitive. Promuoviamo da sempre un uso consapevole del fuoco d’artificio per consentire un festeggiamento sano, la condivisione di un momento di gioia e divertimento».

Ma Piro89 non è solo fuochi d’artificio. Chi non ricorda le “vuvuzelas”, il fenomeno nato con i mondiali del Sudafrica nel 2010. L’azienda montecosarese fu probabilmente la prima a commercializzare l’articolo in Italia e fu un successo di vendite online. L’azienda infatti nel frattempo era cresciuta fino ad implementare un e-commerce con un vasto assortimento di articoli tra cui gadget per tifoserie, per locali e discoteche fino ad avere un catalogo di 3000 articoli sempre disponibili. E per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024 ci sono alcuni prodotti che proprio non possono mancare per festeggiare al meglio: «Batterie da 16 colpi a 350 colpi anche con le nuove tipologie silenziose, fontane piccole e grandi per la gioia anche dei piu piccoli, scintilline e stelline per festeggiare anche in casa»

Un ringraziamento speciale va a tutta la filiale di Intesa San Paolo di Morrovalle e al direttore.

(Articolo promoredazionale)