Contro la violenza sulle donne Unicam ha organizzato con il Comitato unico di garanzia dell’ateneo ed il prorettorato al Benessere, persona e opportunità, per il 27 novembre il convegno “La manipolazione tossica: quando l’amore diventa una trappola”. Si svolgerà in due momenti. Il primo al mattino nella sede di San Benedetto, con inizio alle 11 e nel pomeriggio a Camerino nella sala convegni del rettorato alle 16. Si tratta di un momento di riflessione dedicato a studentesse e studenti.

«E’ assolutamente importante – sottolinea il rettore Graziano Leoni – che l’attenzione sia tenuta alta sempre e non un solo giorno l’anno: per questo abbiamo in programma tante altre iniziative ed azioni strategiche nel corso del mandato rettorale. Abbiamo voluto mantenere una prorettrice su queste tematiche che si occuperà della parità di genere e della diffusione della cultura della non violenza, non solo nell’ambito della comunità universitaria, con particolare attenzione alla componente studentesca, ma anche tra gli studenti delle scuole superiori e della cittadinanza in generale». L’incontro sarà aperto dai saluti del rettore e della prorettrice al Benessere, persona e opportunità Sara Spuntarelli.

Ci saranno interventi della presidente dell’Associazione Giustizia Donna Francesca Biancifiori sulla violenza di genere nelle sue diverse forme e normativa di riferimento, della psicologa Catiuscia Settembri sulla manipolazione psicologica nella relazione tossica, dei docenti Unicam Nazzareno Cannella e Esi Domi sugli aspetti neurobiologici della violenza di genere, della vicepresidente dell’Ordine dei farmacisti di Macerata che presenterà il “Progetto Mimosa: una donna non si tocca neanche con un fiore”, la campagna di sostegno e prevenzione contro la violenza sulle donne, Aspic Psicologia Marche ed il Servizio di consulenza e benessere psicologico di Unicam presenteranno il servizio stesso. Il convegno si concluderà con testimonianze di attività sul territorio, nella sede di San Benedetto a cura di Domenico Fanesi e Laura Gaspari dell’Ambito territoriale sociale di Ascoli, nella sede di Camerino a cura di Valeria Pasqualini dell’Ambito territoriale sociale di Macerata Ats 15. A moderare gli interventi sarà Stefania Silvi, presidente del Cug Unicam.