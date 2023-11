Movida molesta nel borgo marinaro, arriva il pugno di ferro. Stamattina il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica ha firmato un’ordinanza che impone il divieto di circolazione ai pedoni in via Nave, via Carena e via Conchiglia, nei tratti compresi tra via Duca degli Abruzzi e via Lauro Rossi, con l’obiettivo «di mettere un freno alla situazione del Borgo Marinaro che sta progressivamente degenerando». Il provvedimento entrerà in vigore da questa sera e sarà valido fino al 25 novembre. In particolare, tutti i venerdì e i sabati, a partire dalle 22 e fino alle 6 del giorno successivo, nei tre tratti di queste vie del centro, sarà vietato il transito pedonale con esclusione dei residenti.

Gli ultimi episodi che avevano fatto scattare le proteste dei residenti, la notte di Halloween, quando gruppi di ragazzini si sono messi a lanciare petardi fin dentro alle abitazioni e hanno acceso anche un piccolo fuoco vicino alle auto. Ma la sequenza di atti vandalici, grida, schiamazzi e persino episodi di minacce ai residenti è lunga.

«Sono ripetute le segnalazioni dei residenti che lamentano grida, schiamazzi e degrado nel weekend – dice infatti il sindaco Ciarapica – .Vi sono stati nell’ultimo periodo anche episodi preoccupanti riportati dalle cronache locali. Per questo abbiamo deciso di prendere questo ulteriore provvedimento che si aggiunge ad una serie di interventi urgenti, già deliberati dalla giunta comunale e condivisi con il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica durante le riunioni indette dal prefetto. Tra questi il potenziamento del sistema di videosorveglianza con l’installazione di nuove telecamere e dell’impianto di pubblica illuminazione nelle vie interessate al fenomeno».

Il sindaco promette «tolleranza zero per chi disprezza le regole e minaccia la serenità dei residenti» e ringrazia le forze dell’ordine sempre presenti sul territorio. «Come stabilito in sede di Comitato di ordine e sicurezza pubblica provinciale – aggiunge – continuerà anche l’attività di controllo, in particolare delle aree maggiormente esposte al rischio di sovraffollamento, da parte delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, secondo le rispettive competenze”.

«Il senso di responsabilità – conclude il sindaco – e i comportamenti corretti sono alla base della convivenza civile. Invito tutti, soprattutto i giovani, ad un sano divertimento nel rispetto delle regole».