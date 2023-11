di Laura Boccanera

Halloween da incubo nel borgo marinaro, petardi dentro casa dei residenti. Notte da dimenticare per i residenti di via Carena che questa notte hanno subìto gli atti vandalici di orde di ragazzini muniti di raudi che già dal pomeriggio hanno iniziato a “sparare” lungo le vie, vicino alle auto dei residenti e sotto i terrazzi. Acceso un fuoco in mezzo alla strada: “La via è nostra, andatevene”. Così si è sentita rispondere una residente alle lamentele e dopo accesi confronti con le bande di ragazzini che importunano il sonno e la tranquillità di chi vive nel borgo marinaro. E ieri sera quando la situazione è degenerata sul posto sono arrivate in forze anche le pattuglie di polizia e carabinieri, un’auto della municipale e anche diverse auto in borghese della polizia fino a chiudere l’accesso alla via e risalire a quanto successo.

A raccontarlo è una residente che vuole rimanere anonima visti i diversi attacchi già subiti in precedenza: «Tutto è cominciato verso le 18 con i primi spari di petardi e raudi e attorno alle 20 un altro residente è sceso in strada per allontanare coloro che stavano sparando sotto le case. Sono volate parole grosse e minacce da parte del gruppetto come “ti sparo in testa”. Poi attorno alle 23 la situazione è degenerata: lo stesso gruppo del pomeriggio che era stato allontanato, assieme ad altri, uno di loro anche col passamontagna indossato, che si erano ritrovati per strada hanno iniziato a lanciare i petardi dentro le abitazioni. Uno ha raggiunto la finestra al secondo piano di un’abitazione in cui vive una famiglia con due bambine e un altro il nostro balcone».

I residenti hanno iniziato a tirare acqua e poi hanno chiamato le forze dell’ordine che sono arrivate in gruppo, prima i carabinieri e poi una pattuglia della polizia assieme a due altre auto in borghese e alla polizia municipale. «Siamo scesi in strada con un po’ di residenti – commenta un altro abitante di via Carena – ci hanno insultato e sono arrivati da anche altre vie a fare massa, poi all’arrivo delle forze dell’ordine quelli che avevano maggiori responsabilità e i petardi sono scappati e sono rimasti in tre. I carabinieri hanno avvisato i genitori che sono venuti a riprenderli, probabilmente infatti questi non avevano responsabilità dirette, ma ci sono comunque andati di mezzo. Alcuni genitori poi si sono mostrati comprensivi e hanno sgridato il figlio, altri invece addirittura ci hanno detto: “avete deciso voi di vivere qui” e addirittura un altro che avevo redarguito nel pomeriggio mi ha minacciato dicendomi: “tanto lo so dove abiti”».

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine un nuovo episodio: questa volta in via Nave dove un gruppetto in mezzo alla strada ha dato fuoco a dei pezzi di carta che si sono incendiati in un piccolo falò che ha rischiato di bruciare anche un’auto in sosta. «Se li sgridiamo e protestiamo ci dicono: “la strada è nostra” – conclude la residente – e quando li riprendiamo per fare video che abbiamo mandato più volte anche al sindaco si calano i pantaloni e ci mostrano le parti intime. E non è che la punta dell’iceberg: c’è anche chi ha installato app con suoni disturbanti e frequenze tipo ultrasuoni, si mettono sotto i terrazzi e le camere allo scopo di svegliare e infastidire i residenti. Li ho sentiti io stessa dire “dai che adesso li svegliamo tutti”».