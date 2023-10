Rimpatriata a 40 anni dal diploma

Sorrisi e spensieratezza come nella Camerino di quarant’anni fa: gli ex studenti della maturità del 5A ragioneria dell’istituto tecnico Antinori si sono ritrovati a quattro decadi esatte dal diploma ottenuto nel 1983. Spazio ai ricordi dunque, ma anche alla rievocazione degli scherzi dell’epoca, dei momenti spensierati vissuti insieme tra i banchi, con tanta voglia di raccontarsi e di riallacciare i contatti. Immancabile la foto di rito tutti insieme, dopo il momento conviviale al rifugio Tribbio di Fiastra. Così gli ex compagni di scuola hanno raccontato l’evento: «L’amicizia e la gioia di ritrovarsi che durano nel tempo: gli studenti della 5A ragioneria dell’istituto tecnico “G. Antinori” di Camerino si sono dati appuntamento dopo 40 anni dal diploma, in un allegro convivio a Fiastra, presso il rifugio di Tribbio. A tutti un caro augurio di festeggiare ancora tanti anniversari insieme!».