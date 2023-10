Scende dallo scooter, si avvicina ad un’auto ferma in fila su corso Umberto I a Civitanova e inizia a sferrare diversi colpi al conducente della vettura, almeno 4 o 5, poi riprende il casco abbandonato a terra e se ne va.

Aggressione in pieno centro, in corso Umberto I (a pochi metri dal punto in cui è stato ucciso lo scorso anno Alika Ogorchukwu) ieri pomeriggio quando un uomo a bordo di uno scooter, ha affiancato un’ Audi e ha iniziato a picchiare il conducente in mezzo al traffico, fra gli altri automobilisti che suonavano il clacson. Un’azione durata pochissimi secondi e immortalata in un video che sta diventando virale.

Secondo alcune informazioni pare che l’automobilista avesse precedentemente urtato lo scooterista senza fermarsi. Una volta raggiunto in coda però lo scooterista si sarebbe vendicato. Nella colluttazione è finito a terra anche un dispositivo elettronico, forse un tablet o un navigatore.

La polizia sta effettuando degli accertamenti e approfondimenti su tutta la storia, sia sulla ricostruzione che sull’aggressione. Nel video diffuso infatti si vede solo il momento finale dell’aggressione. Altri dettagli alle indagini potrebbero arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Le indagini sono in corso.

