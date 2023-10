Un appuntamento da non perdere per tutte le coppie che vogliono sposarsi e per chi vuole organizzare ogni tipo di cerimonia con professionalità e gusto: il “Wedding day event” torna per la quinta edizione il 22 ottobre a Villa Verdefiore di Appignano. A chi prenota sarà servito un pranzo degustazione e nelle sale dell’elegante hotel 22 operatori del settore del matrimonio faranno vedere e toccare con mano come si realizza un ricevimento perfetto.

«Ho iniziato 7 anni fa con tenacia e determinazione e ho deciso di creare insieme ad un gruppo di esperti del settore del matrimonio e non solo il Wedding day event – ha affermato Marika Gabbanelli, una delle due organizzatrici -. Siamo stati ospiti per due anni al ristorante Cipolla d’oro a Potenza Picena, un anno alle Cantine storiche di Palazzo Leopardi e poi a Villa Verdefiore ad Appignano dal 2022. Per noi questa non è una fiera ma un vero e proprio evento, ci sono gli spettacoli e l’intrattenimento ogni ai professionisti del settore. L’evento è dedicato a tutte le cerimonie, cresime, battesimi, comunioni quindi possono partecipare tutti».

Il wedding day aprirà la zona espositiva alle 12 esclusivamente per tutti coloro che attraverso la prenotazione parteciperanno al pranzo. Il menù a 25 euro comprende: sformatino di funghi con cuore fondente di Montasio e crema di Pecorino, tortelloni di stracotto, crema di melanzane e fonduta, filetto di vitello in crosta di pane e rosti di patate, torta nuziale, acqua, vino e caffè.

«Alle 13 inizierà il pranzo e da questo momento si potrà vedere il risultato del lavoro dei 22 operatori nei propri settori come la musica, allestimento, bomboniere, tableau de mariage, estetista, parrucchiere, oltre che assistere al defilé di moda di abiti da sposa e sposo – ha spiegato l’altra organizzatrice Patrizia Brignoccolo -. Una celebrante effettuerà un matrimonio simbolico con due modelli per far vedere come ogni tipo di cerimonia possa essere resa speciale. Fuori invece sarà allestito lo spazio per le auto da cerimonia. Dalle 16 l’ingresso sarà aperto al pubblico e nella zona espositiva potrete trovare tutto ciò che serve per l’organizzazione del vostro matrimonio e di ogni genere di cerimonia, con omaggi e scontistiche realizzate per l’evento. Alle 19 ci sarà il secondo defilé di moda e a seguire spettacolo scenografico di fontane pirotecniche».

Le prenotazioni sono aperte fino al 18 ottobre. Per partecipare al pranzo è necessario effettuare un bonifico al seguente IBAN: Villa Verdefiore IT39Z0854968860000000061671 Causale: degustazione pranzo del 22 ottobre 2023.

Per info e prenotazioni si possono contattare i numeri 3337152649 o 3336658833 o scrivere una email all’indirizzo [email protected]. Villa Verdefiore è in contrada Verdefiore, 43/a ad Appignano. Seguite la pagina Facebook, il profilo Instagram

(Articolo promoredazionale)