«Ad oggi è possibile alzare la categoria della patente moto senza sostenere l’esame di guida». Lo ha spiegato ieri mattina a Radio Fm1 Andrea Onori, massimo esponente della Scuola Guida Car e vicesegretario nazionale Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi Consulenza Automobilistica).

Intervistato da Jessica Tidei, Andrea Onori ha illustrato le nuove direttive nazionali per il conseguimento delle patenti. «A due anni dall’ottenimento del titolo di guida A1 o A2, dopo un percorso formativo ben mirato condotto da una scuola guida competente, si può avere un upgrade del livello senza ripetere l’esame finale. Occorre totalizzare almeno 7 ore di lezione teorica e pratica con l’obiettivo di accrescere la propria competenza e capacità di guida nella sicurezza stradale».

In particolare «ad esempio chi ha la patente di categoria B, può passare alla A1 solo a seguito dell’esame – ha sottolineato il vicesegretario Unasca – Poi a distanza di due anni, ha modo di raggiungere il titolo A2 necessario per la moto fino a 35 kw e rapporto potenza peso di 0.2. Quindi, di fatto, può evitare l’esame solo chi ha la A1 e la A2. Ovviamente stiamo parlando di un percorso formativo più importante e mirato rispetto a quello che prepara al consueto esame finale. Deve far diventare più capaci e sicuri nella guida di una moto». Va ricordato che la patente A1 si può avere a partire da 16 anni, invece la A2 da 18 anni.

Intanto in tv e nei giornali si sta parlando molto del nuovo codice della strada. «Ancora non è entrato in vigore – ha spiegato Onori -. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri, poi dovrà essere discusso e approvato dal Parlamento. Probabilmente si arriverà a dicembre o gennaio. Sono previste delle strette sulla guida in stato di ebrezza e con smartphone in mano. In particolare ci sarà l’obbligo di avere l’alcolock così il conducente potrà verificare da solo se il tasso alcolemico è pari a 0, e quindi mettersi alla guida. Inoltre, se si viene pizzicati con il cellulare e sulla patente si hanno sotto i 20 punti, questa verrà ritirata». Novità anche sul fronte monopattini. «Sarà obbligatorio il casco per tutte le fasce di età – ha concluso il vicesegretario Unasca -. Poi si dovrà attivare l’assicurazione e posizionare la targa, anche se in realtà non basta. Servirebbe inserire un utile percorso di formazione in quanto molti possessori di monopattini non hanno la patente quindi non conoscono molte regole della strada. È importante lavorare più alacremente sulla formazione e sulla capacità dei futuri conducenti di veicoli a motore».

