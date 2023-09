di Andrea Cesca

Una medaglia d’oro e una d’argento per gli atleti della Virtus Pasqualetti ai campionati italiani assoluti di ginnastica artistica. Al Palaindoor di Padova Filippo Castellaro trionfa al corpo libero maschile, Matteo Levantesi è secondo alle parallele pari. Castellaro si mette alle spalle il campione uscente nonché campione del mondo Nicola Bartolini, Levantesi sfiora il gradino più alto del podio che va a Mario Macchiati, ginnasta della Fermo 85, che nelle competizioni a squadre gareggia con la Virtus Pasqualetti.

Grande soddisfazione per il primo e il secondo posto di Castellaro e Levantesi ma anche per gli altri portacolori della Virtus Pasqualetti Andrea Cingolani, Tommaso De Vecchis e Paolo Principi che hanno guadagnato le finali di specialità, chiudendo nei primi otto posti. «Le vittorie non sono casuali, la Virtus continua a mietere successi, siamo orgogliosi della nostra squadra – ha affermato Giorgio Luzi, presidente del sodalizio maceratese – . La Virtus Pasqualetti è l’unica squadra che è riuscita a vincere quattro titoli italiani a squadre nel nuovo millennio, gran parte del merito è del nostro allenatore, il maestro dello sport Sergey Kasperskyy».

Luzi ha reso noto che l’amministrazione comunale di Macerata, dieci giorni fa, ha dato l’ok per iniziare i lavori di sistemazione ed adeguamento del PalaVirtus dove il sodalizio maceratese costruisce i propri successi. Il presidente nei mesi scorsi si era lamentato per le condizioni in cui versa la struttura. L’attenzione ora si sposta alla 52° edizione del campionato mondiale in programma ad Anversa, in Belgio, dal 30 settembre all’8 ottobre, che saranno qualificanti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Proprio a Padova il direttore tecnico della Nazionale di Artistica maschile Giuseppe Cocciaro ha ufficializzato la rosa di atleti che prenderà parte alla manifestazione iridata: nel sestetto azzurro c’è Matteo Levantesi oltre a Mario Macchiati.

A margine dei campionati italiani assoluti, sempre al Palaindoor di Padova, si è svolto l’incontro internazionale tra le due squadre nazionali di Italia e Turchia al termine del quale il maceratese Paolo Principi ha detto addio alla carriera in Nazionale, chiudendo un importante capitolo della sua vita sportiva: «Continuerò, fin quando potrò, a gareggiare in campo nazionale con la mia società Virtus Pasqualetti ma dico addio alla maglia azzurra che ho vestito crescendo insieme ai grandi campioni del passato e aiutando a crescere quelli di oggi».