Dopo due settimane di intensa preparazione la Banca Macerata è pronta per affrontare i primi test sul campo. Domani alle 18 i biancorossi ospiteranno per un allenamento congiunto la Erm Group San Giustino, che sarà anche una prossima avversaria nel Girone Blu di Serie A3. C’è molta curiosità attorno alla squadra, ampiamente rinnovata e rinforzata e pronta per la sua prima uscita al Banca Macerata Forum.

«Dopo aver spinto tanto in sala pesi in queste settimane, abbiamo iniziato ad aumentare i carichi in palestra per arrivare pronti affrontare il campo – racconta lo schiacciatore Enrico Lazzaretto – Stiamo seguendo le indicazioni di coach Castellano e man mano ci stiamo abituando alle sue idee, vedo dei buoni progressi da parte di tutti. Questi primi test saranno l’occasione per capire chi siamo, dove dobbiamo migliorare e cosa ci manca, inoltre ci permetteranno di cominciare a lavorare maggiormente sul gioco». Con tante novità arrivate in estate a Macerata è importante per voi trovare la giusta coesione come gruppo, «Nel mio caso conoscevo diversi tra i nuovi giocatori, ma nonostante le poche settimane passate insieme vedo una squadra già molto unita. Quest’anno siamo un gruppo giovane, con tanta voglia di fare bene, ci divertiamo durante gli allenamenti e l’obiettivo comune è quello di vincere. Ma andrà tutto testato sul campo, per questo saranno utili gli allenamenti congiunti, ne avremo diversi e ci diranno anche se stiamo maturando l’approccio mentale giusto, che secondo me è fondamentale per ottenere risultati». Dopo San Giustino, la Banca Macerata sarà invece impegnata nella trasferta di sabato 16 sul campo dell’Abba Pineto.