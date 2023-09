“Il mondo/Non si è fermato mai un momento/La notte insegue sempre il giorno/Ed il giorno verrà”.

Il mondo della notte si è unito a quello della solidarietà per l’arrivo nel Maceratese della Nazionale cantanti. E ‘Il Mondo’ ha fatto da colonna sonora per ricordare il maceratese Jimmy Fontana a 10 anni dalla morte. Sono stati raccolti ben 3mila euro all’evento organizzato dal Rotary Club Marche, in collaborazione con il Soroptimist, ieri sera allo chalet Calamaretto di Civitanova, in concomitanza con il Mercoledì della movida.

Una vigilia benefica in vista della partita di questa sera (inizio alle 20,45 dopo un tributo a Jimmy Fontana) allo stadio della Vittoria di Tolentino dove la Nazionale cantanti sfiderà la rappresentativa “Cuori Sibillini” guidata da mister Fabrizio Castori e composta da molti sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del 2016 (ci sarà anche Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice).

«In un mondo perfetto la Nazionale cantanti non esisterebbe, dovremmo avere qualcuno che pensa ad occuparsi dei più deboli, questo invece è un mondo spietato per chi perde contatto con il gruppo di testa». Queste le parole di Enrico Ruggeri, che della Nazionale cantanti è anche il presidente. Con lui ieri sera c’erano l’allenatore Sandro Giacobbe e alcuni degli artisti pronti a scendere in campo stasera: dall’imitatore Ubaldo Pantani alle ‘bandiere’ come Paolo Vallesi fino alle new entry come Piccolo G di Pollenza. Tanti cantautori (si parla anche del possibile arrivo di Gianni Morandi) e giovani talenti usciti dai programmi televisivi.

La serata è stata presentata da Deborah Pantana, referente del Comitato Pari Opportunità della Provincia nonché ideatrice dell’iniziativa. Presenti, tra gli altri, Edoardo Mattioli (presidente della Pro loco Tct Tolentino) in veste di organizzatore dell’evento, Stefano Gobbi (presidente della Conferenza dei presidenti Marche del Rotary e direttore sportivo della squadra “Cuori Sibillini”), il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, i consiglieri regionali della Lega Renzo Marinelli e Anna Menghi, l’ex presidente della Provincia Antonio Pettinari, Riccardo Russo (presidente dell’ordine dei consulenti del Lavoro), Paola Pippa in rappresentanza del Tolentino calcio, Enzo Casadidio (membro nazionale FiGest) e Sabrina De Padova, presidente del consiglio delle donne di Macerata.

L’incasso della partita di questa sera (così come i 3mila euro raccolti ieri) sarà devoluto interamente ai comuni del cratere sismico del 2016 per sostenere il ‘Progetto Sorriso’, finalizzato alla realizzazione di centri aggregativi e interventi per i giovani.

(m. z.)