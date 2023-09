L’8 settembre dello scorso anno moriva all’improvviso l’attore e docente Claudio Gaetani. Un lutto improvviso per la città e per il mondo della cultura, dell’impegno civico. Una data funesta, perché solo due anni prima anche Annita Pantanetti, mamma di Claudio, storica presidente dell’Anpi e docente dell’Università di Macerata era scomparsa.

Per ricordare l’anniversario l’Anpi si è fatto promotore di una proposta inoltrata all’amministrazione comunale con la richiesta di intitolare l’area verde creata con la riqualificazione di piazza Garibaldi a Civitanova Alta proprio ad Annita e Claudio. «E’ passato già un anno da quando il nostro presidente Claudio Gaetani ci ha lasciato – ha detto Francesco Peroni, nuova guida dell’Anpi cittadina – l’8 settembre, un giorno storico per l’Italia, il giorno in cui nel 1943 è iniziata la resistenza al nazifascismo, Claudio deve aver sentito che il proprio cuore, un cuore nato per correre, si era riempito troppo di voglia di vita, di conoscenza, di amore per il prossimo e ha deciso di fermarsi. Claudio ha portato con sé l’onore di essere stato nipote del comandante Nicolò che combatté i nazifascisti sui nostri monti Sibillini e che liberò Macerata e figlio di Annita Pantanetti, per decenni professoressa all’Università di Macerata, anche lei presidente della sezione Anpi di Civitanova e anche lei scomparsa, per un beffardo gioco del destino, proprio l’8 settembre del 2020».

«Erano due persone meravigliose e proprio per questi motivi la sezione cittadina dell’Anpi ha recentemente proposto all’amministrazione comunale di intitolare loro una piccola ma bellissima parte di Civitanova Alt – continua Peroni – lo spazio verde che è presente in piazza Garibaldi, di fronte Porta Marina, e siamo certi che il sindaco, che ha conosciuto e stimato Annita e Claudio, sarà felice di condividere con noi questa iniziativa. Il loro ricordo sarà sempre per noi fonte di ispirazione a lottare affinché il mondo che abbiamo possa essere migliore e più giusto per tutti».