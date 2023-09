Autolavaggi low cost, sospese 5 attività nel maceratese. I datori di lavoro, tutti stranieri, impiegavano manodopera in nero. Per gli occupati nessun rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro e attività 7 giorni su 7.

L’ispettorato del lavoro nel mese di agosto ha controllato imprese del settore autolavaggi nei comuni di Civitanova, Macerata e Tolentino. Più della metà delle aziende controllate non era in regola: il personale dell’ispettorato di Macerata insieme ai carabinieri del Nil ha sottoposto a verifica 8 attività di autolavaggio low cost gestite da cittadini stranieri. L’accertamento, iniziato nel mese di agosto, ha fatto registrare la presenza di occupati che lavoravano incessantemente tutti i giorni compresa la domenica, a causa di un’alta affluenza di clienti invogliati dal basso costo delle prestazioni.

Cinque delle otto imprese verificate sono state sospese per violazioni in materia di lavoro e sicurezza. Nella totalità delle aziende controllate mancava il rispetto della normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro: nello specifico non era stato elaborato il documento di valutazione dei rischi, fornita informazione e formazione dei lavoratori nonché garantita agli stessi la sorveglianza sanitaria. Su 14 lavoratori identificati nel corso delle verifiche, 5 erano completamente in nero senza alcuna copertura economica e assicurativa. La natura delle violazioni ha comportato l’adozione del provvedimento di sospensione per 5 delle attività ispezionate.

Elevate sanzioni amministrative per un totale di 39mila euro e multe per un totale di 238mila euro. Denunciati i datori di lavoro all’autorità giudiziari per le ipotesi di natura penale oggetto di 49 prescrizioni in materia di prevenzione infortuni.