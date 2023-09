Grande soddisfazione per Fabrizio Cagnini che si è classificato al terzo posto nell’ultima gara di enduro epoca ad Alano di Piave (BL) guadagnando la seconda posizione nella classifica generale del campionato Italiano. Fabrizio, che è titolare della Cagnini Costruzioni di Muccia, il 19 gennaio scorso ha avuto un bruttissimo incidente sul lavoro che gli ha procurato la rottura del femore oltre ad altre importanti fratture, ma nonostante questo il 19 marzo è salito in sella alla sua TM 80 ed ha iniziato a gareggiare senza non pochi sacrifici. A Fabrizio le più sentite congratulazioni di tutto il team Amatori fuoristrada Sibillini, amici e familiari.