Torna per il terzo anno consecutivo “Alloggiando Art Fest”, festival di danza contemporanea, che si svolgerà a Montecosaro dal 4 al 17 settembre. Diretto dai danzatori marchigiani Giosy Sampaolo, Elisa Ricagni, Leonardo Carletti e Giorgia Perugini della compagnia Hunt, l’iniziativa è sostenuta dall’assessorato alla cultura del comune di Montecosaro.

Tanti gli appuntamenti in programma tra laboratori e spettacoli che per due settimane renderanno il borgo una delle cittadelle della danza: una settimana sarà dedicata alla formazione coreutica, 4 serate di spettacolo con 6 compagnie professionali italiane e un totale di 14 danzatori professionisti.

Dal 4 al 7 settembre Hunt condurrà un laboratorio di composizione coreografica e dall’8 al 10 settembre Marco Pergallini e Maria Stella Pitarresi saranno i docenti del workshop Potenziale d’azione/Atlethic Movement. Il Programma prevede anche un sistema di residenze artistiche con ballerini selezionati tramite bando nazionale, che assegna 2 residenze artistiche della durata di una settimana ciascuna, e permette l’incontro con gli artisti in cartellone. Ad aggiudicarsi le residenze per il 2023 sono EM+ (Emanuele Rosa e Maria Focaraccio) con il loro lavoro “Amen”, e Giulia Spattini del Balletto Civile, con “Elizabeth – Sorry for What?”, che presenteranno al pubblico l’esito della loro ricerca coreografica.

Il primo appuntamento con gli spettacoli al teatro delle Logge è previsto per il 7 settembre con “Benvenut*” di Camilla Perugini ed Antonio Taurino, una coproduzione Compagnia Atcama e Gruppo E-Motion. Seguiranno il 10 settembre alle 18,30, “Sinopia” di Maria Stella Pitarresi e Marco Pergallini.

Appuntamento il 16 settembre ore 18 in piazza Trieste con la Silent dance (evento durante il quale tutti i partecipanti sono dotati di cuffie wireless per ascoltare musica e ballare senza produrre rumore esternamente), performance partecipativa aperta a tutti e diretta da Maria Rita Salvi, DJ Freddy Drabble, evento in collaborazione con Ritratti d’Artista. Ancora il 16 settembre sarà la volta di Hunt compagnia danza contemporanea con il duo Whisper con Elisa Ricagni e Leonardo Carletti al teatro delle Logge alle 21.15. A chiudere il festival domenica 17 settembre alle 18.30 saranno i lavori di EM+ /Emanuele Rosa e Maria Focaraccio – (C&C Company) con la restituzione di “Amen”, e il duo marchigiano Nicholas Baffoni e Camilla Perugini, che presentano il loro nuovo studio “Algos/400 mm dopo. Per le informazioni su orari, biglietteria e workshop si può visitare il sito huntcdc.wordpress.com/alloggiando-art-fest