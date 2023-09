Chiede di pagare con il Pos, il dentista non accetta il pagamento: cliente chiama la guardia di finanza e il professionista viene multato. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi in uno studio nell’entroterra.

Terminata la visita, una donna chiede al proprio odontoiatra di poter pagare la prestazione professionale attraverso l’utilizzo del Pos. Di fronte al diniego, la cliente non si è persa d’animo e per far valere i propri diritti ha effettuato una telefonata alla Guardia di Finanza, segnalando l’accaduto.

Una pattuglia della competente Tenenza di Camerino si è recata nello studio medico, contestando la mancata accettazione del pagamento e verificando, tra l’altro, la mancata installazione del Pos. Sanzione di 30 euro a cui si aggiunge il 4% del valore della transazione elettronica rifiutata per il dentista, vista l’inosservanza dell’obbligo, già previsto da anni, di accettare pagamenti elettronici, indipendentemente dagli importi.