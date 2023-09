Il lungomare sud Piermanni di Civitanova si prepara ad ospitare una giornata straordinaria di sport e passione. É in programma domenica 3 settembre la gara di triathlon, paratriathlon e triathlon sprint. La giornata è patrocinata dall’assessorato allo sport del comune e organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica di atletica leggera e triathlon Civitanova track club.

Si inizia alle ore 8.30 con i paratriatleti, per una gara di coraggio e determinazione. Alle 10 sarà il momento per i triatleti di scendere in acqua, pedalare e correre verso il traguardo. La premiazione si terrà alle 12 in piazza Gramsci. Il vicesindaco e assessore allo sport Claudio Morresi ha detto: «Il lungomare si riempirà di energia, ogni atleta darà il massimo per raggiungere il traguardo, ognuno con le proprie capacità. Le manifestazioni sportive sono un’occasione per celebrare il talento, la dedizione e l’impegno di ogni partecipante, ma anche di promozione per la città perché l’evento sarà ripreso e messo in onda da diverse televisioni. Il triathlon è ormai una tradizione per Civitanova, il pubblico e gli appassionati di sport avranno la possibilità di godere di una manifestazione di livello, cui partecipano tanti atleti anche con disabilità».

Marco Tarabelli, organizzatore dell’evento, assicura che saranno tante le emozioni: «Sarà una giornata carica di ispirazione, dove le sfide diventano trampolini per il successo. Ci auguriamo che saranno in tanti a vivere questa giornata intensa e coinvolgente e che le persone arrivino per portate energia e spirito di tifo per sostenere tutti gli atleti». Per l’occasione scattano una serie di divieti e di modifiche alla viabilità già nella giornata di sabato: Dalle 12 di sabato 2 settembre alle 15 di domenica ci sarà il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati dall’organizzazione sul lungomare sud corsia est, lato est, dallo stabilimento balneare Flamingo allo stabilimento Lido Cristallo. Domenica 3 settembre, dalle 7 alle 13 divieto di transito e sosta in via Trento (nel tratto compreso tra via Da Vinci e via Matteotti, piazza Gramsci Est, via Santorre di Santarosa in entrambe le corsie, lungomare sud fra via Santorre di Santarosa e largo Paul Harrsi, nel tratto compreso tra via Tito Speri e il lungomare Piermanni, in via Menotti, sul lungomare sud in entrambe le corsie fino a piazzale Italia. Divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli nel parcheggio a pagamento di via Speri.