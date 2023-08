di Marco Pagliariccio (foto Fabio Falcioni)

Antivigilia di San Giuliano e in città il clima si scalda, anche se non meteorologicamente. Da qualche giorno si è aperta la Mostra del fischietto in terracotta, con l’esposizione in vetrina da parte della attività del centro storico aderenti dei fischietti in terracotta realizzati negli anni passati dal Cif.

Talmone e Romano, ad esempio, hanno esposto i fischietti raffiguranti i carabinieri. La Feltrinelli, invece, quelli con delle papere come soggetti. La Bottega del Libro e Atelier Avant Gard hanno esposto quelli a forma di giocattoli e personaggi dei cartoni animati come Shrek e Tazmania, mentre la parafarmacia L’albero della vita, in corso Cavour, ha realizzato una vetrina ad hoc dedicata alla festa con citazioni dialettali, oggetti di terracotta e… la ricetta per gli gnocchi.

La tradizione dei fischietti risale all’Ottocento, ma è stata riscoperta da qualche decennio dal Centro italiano femminile di Macerata, che si occupa ogni anno di realizzarne uno a tema. Quest’anno il soggetto scelto è il fornaio. «Dopo San Giuliano a cavallo e i carabinieri, l’anno scorso abbiamo iniziato a rappresentare i mestieri della nostra tradizione con il macellaio – spiega Francesca Marinelli, presidente del Cif Macerata – quest’anno allora abbiamo deciso di raffigurare un fornaio che porta in mano le ciambelline al vino, uno dei dolci della nostra tradizione, che venivano vendute infilate su un bastone e vendute in strada o vicino ai luoghi di incontro dei giovani dalle cosiddette “semarole”. Si chiamavano così perché vendevano i semi, i lupini e le mandorle». Il fischietto, realizzato da un artigiano di Grottaglie, in Puglia, sarà venduto in 400 pezzi alla Bancarella della tradizione in piazza della Libertà sia stasera che domani nel corso della fiera. Il prezzo è quello degli ultimi anni: 15 euro.

La festa di San Giuliano, ovviamente, entra nel vivo tra oggi, domani e giovedì. Stasera in piazza della Libertà, alle 21, con l’Alceo Swing Band e alle 22 con il “Family Show”. Domani al via la tradizionale fiera di san Giuliano, con 300 bancarelle che dal pomeriggio riempiranno il centro storico, corso Cavour, viale Puccinotti, viale Trieste, piazza Mazzini, piazza Annessione, via Garibaldi, via Tommaso Lauri, via Matteotti e piazza Cesare Battisti. Alle 19, invece, spettacolo delle Koreos Majorette che si esibiranno per le vie del centro storico con partenza dai cancelli, mentre alle 21, in piazza della Libertà, concorso nazionale Miss Blumare e alle 22.45 dj set con Luca Moretti e Nicola Pigini. Giovedì avanti con la fiera, ma saranno presenti in città anche le delegazioni dei Comuni gemellati con Macerata: Weiden, con la quale, in occasione dei 60 anni del legame con la città tedesca, verrà rinnovato il patto di amicizia con sottoscrizione ufficiale; Issy Les Moulineaux (Francia); Floriana (Malta). Il programma dei festeggiamenti si concluderà alle 20, sempre in piazza della Libertà, con la presentazione di alcune squadre sportive della città, tra cui la Maceratese Calcio, la Cbs Balducci di volley femminile e Banca Macerata Volley maschile e l’estrazione della lotteria, mentre alle 22 gran finale con “90 Mania”, un viaggio con musica, balli e canzoni nei mitici anni Novanta per un pubblico di tutte le età.