Alessandra Gavazza, docente della Scuola di bioscienze e medicina veterinaria dell’Università di Camerino, è stata nominata dal Ministero della Salute componente della Commissione di revisione dell’attuale “Linea guida per l’esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario”. La commissione avrà appunto il compito di revisionare, alla luce delle nuove disposizioni regolamentari europee, l’accordo del 17 dicembre 2015, con il quale è stata approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la “Linea guida per l’esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario”.

Gavazza, docente di Clinica medica veterinaria, è responsabile del laboratorio di Patologia clinica e centro emotrasfusionale veterinario dell’Università di Camerino e ricopre anche il ruolo di vicepresidente di Aimvet, l’associazione italiana medicina trasfusionale veterinaria. «Sono estremamente soddisfatta – ha dichiarata la docente – per questa nomina, che credo rappresenti non soltanto una bella gratificazione personale, ma anche un importante riconoscimento per l’eccellenza non solo delle attività di ricerca ma anche per il servizio al territorio che svolge il Centro trasfusionale attivo presso l’ospedale veterinario universitario didattico dell’ateneo, operativo nella sede di Matelica».