Si chiama “Evergreen” il progetto della Federazione italiana tennis e padel destinato a tutti gli Over 65 che non si siano mai, o quasi, avvicinati al padel e/o al tennis. Il progetto, prevede a partire dal prossimo 4 settembre l’organizzazione di lezioni di prova gratuite per chi vorrà partecipare con la seguente calendarizzazione: 6 lezioni gratuite di tennis (4 -6 – 8 – 18 – 20 – 22 settembre) lezioni gratuite di padel (11 – 13 – 15 – 25 – 27 – 29 settembre).

Si potrà partecipare a una o più lezioni gratuite (anche tutte) sia di tennis che di padel senza nessun vincolo e il materiale didattico, racchette e palline, sarà messo a disposizione dal Circolo.

Come prosecuzione delle lezioni di prova, a partire dal 2 ottobre, il progetto include anche l’organizzazione di un corso trimestrale delle due specialità che prevede 4 appuntamenti settimanali (2 di tennis e/o padel e 2 di ginnastica dolce) e anche qui si lascia libera la scelta agli aderenti di partecipare a 1 o più lezioni settimanali.

Tutte le lezioni si svolgeranno dalle 8 alle 10 del mattino nella struttura dell’Associazione Tennis Macerata in via dei Velini 157/B e saranno tutte tenute da istruttori federali formati all’Istituto Superiore di Formazione “R. Lombardi” della Federazione Italiana Tennis e Padel. Il solo vincolo per l’adesione è quello di presentare un certificato medico per attività non agonistica che consentirà il regolare tesseramento alla Fitp e avere le conseguenti coperture assicurative.

Il Comune di Macerata affianca nel progetto l’associazione Tennis Macerata: «L’Amministrazione comunale ha condiviso l’iniziativa dell’Associazione Tennis Macerata proseguendo in questo modo il sostegno che offriamo, attraverso diverse iniziative, agli over 65 – interviene la vice sindaca e assessora alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro -. Per loro la pratica sportiva può rappresentare non solo un modo per prendersi cura di sé, del proprio corpo e della propria mente, ma anche, attraverso l’apprendimento di una nuova disciplina, un’occasione preziosa per socializzare e uscire di casa e dalla solita routine».

«Siamo molto contenti – commenta il presidente dell’Associazione Tennis Macerata Fabiano Tombolini – di aderire a questo progetto per poter offrire, ad una fascia di età spesso dimenticata, un servizio completamente gratuito che permetta non solo di poter apprendere le basi del tennis o del padel ma anche di incentivare l’attività sportiva per gli Over 65 che di sicuro aiuta il corpo e la mente. Uno studio epidemiologico su uomini e donne danesi (The Copenhagen City Heart Study) infatti, di recente pubblicato dalla Mayo Clinic, ha valutato il miglioramento nell’aspettativa di vita associato alla partecipazione a vari sport e il tennis è risultato ampiamente il primo per quanto riguarda i guadagni di aspettativa di vita. Riusciremo in questa maniera, con l’attivazione di questa attività promozionale per gli Over 65, – conclude il presidente Tombolini – a coprire dal punto di vista didattico tutte le fasce di età avendo già da anni attivato corsi di tennis e di padel per bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni e per adulti (Over 18)».