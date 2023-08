di Giorgio Fedeli e Maikol Di Stefano

Attimi di paura ieri sera, intorno alle 23, lungo la Statale Adriatica. Un’auto sospetta, un’Audi di colore scuro, è stata, infatti, intercettata dalla polizia. E all’alt, invece, di fermarsi, la persona che si trovava al volante della berlina, ha ingranato la marcia ed è scappata a tutto gas. Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento lungo la Statale Adriatica con la berlina che, nel tentativo di farsi strada nel traffico, pur di seminare le pattuglie, ha urtato violentemente due auto, una Lancia Y e una Kia, all’altezza della chiesa di San Giorgio.

E’, in breve, quanto successo ieri notte, intorno alle 23, a Porto San Giorgio. La polizia impegnata nei consueti pattugliamenti, ha infatti intercettato un’Audi sospetta in zona nord. Gli agenti hanno intimato l’alt all’automobilista ma questi, di tutta risposta, ha premuto il piede sull’acceleratore. E così è scattato un rocambolesco inseguimento lungo la principale arteria cittadina. Come avviene in questi casi, la polizia ha diramato l’allarme alle altre forze dell’ordine. E così si sono mobilitati anche i carabinieri del Radiomobile e una pattuglia della Guardia di finanza.

Le forze dell’ordine hanno tentato una manovra a tenaglia per arrestare la folle fuga di quell’Audi che, trovandosi imbottigliata nel traffico sulla Statale 16, all’altezza dell’incrocio con la strada Fermana, pur di farsi largo, ha urtato due auto condotte rispettivamente da una donna e da un anziano. Entrambi sono stati soccorsi dalla Croce azzurra di Porto San Giorgio. I due automobilisti, fortunatamente, non hanno riportato nulla di grave. Il via vai di forze dell’ordine in sirena e le due collisioni hanno inevitabilmente provocato lunghe code e rallentamenti lungo la Statale in entrambe le direzioni.

Nel frattempo le divise hanno proseguito l’inseguimento senza perdere di vista l’Audi e, al contempo, adottando tutte le manovre utili ad evitare collisioni e incidenti tra quella berlina “impazzita” ed altri veicoli in transito. Il via vai di auto della polizia lungo tutta la Statale Adriatica ha richiamato l’attenzione di tanti automobilisti, passanti e residenti. Almeno fino a quando quell’Audi non si è infilata in autostrada. E lì la palla è passata alla Polizia autostradale che si è immediatamente attivata unendosi alle ricerche dei fuggitivi.