Si sono fatte attendere qualche minuto più del previsto. Ma quando sono arrivate si sono sentite eccome. Soprattutto però, si sono fatte ammirare.

Stiamo parlando delle Frecce Tricolori che poco dopo le 10,30 hanno sorvolato il cielo della città di Ancona diverse volte. La prima a mò di ricognizione. Le altre colorando la città di bianco rosso e verde.

Centinaia le persone affacciate dai terrazzi o ferme sulle strade a riprendere i loro passaggi. Chi per fare un video. Chi una foto. Chi non ha fatto nulla se non ammirarle in completo visibilio.

Presente in Piazza IV Novembre il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il presidente del Consiglio Comunale di Ancona Simone Pizzi, diversi esponenti dell’assise dorica e molte altre autorità politiche, civili e militari.

Il passaggio della pattuglia acrobatica per eccellenza rientra tra le iniziative di ‘AM Ringrazia l’Italia’, la manifestazione attraverso cui l’aeronautica militare festeggia i propri 100 anni di esistenza.

(A.Bomb)

(foto/video Giusy Marinelli)