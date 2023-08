Aumenti dei costi di materie prime ed energia, chiude a Civitanova ‘Sauardò’, la rinomata pizzeria di Leonardo Grillo, pluripremiata (presente anche nella guida del Gambero Rosso) e conosciuta per la sua altissima qualità sfornerà i suoi prodotti fino al 20 agosto e poi la serranda rimarrà abbassata. Una notizia inattesa per i tanti estimatori della pizzeria che dopo l’apertura in via Carena nel 2018 si era trasferita sul vialetto sud di piazza XX Settembre, nello storico palazzo Lombardi.

Sauardò è diventato in pochissimo tempo il punto di riferimento per gli amanti della pizza gourmet: ad impastarla la pazienza, la passione e la ricerca di perfezione di Leonardo Grillo che oltre ad impasti a regola d’arte era capace di abbinamenti sorprendenti e gustosissimi. E per questo la notizia della chiusura, arrivata tramite un messaggio sulla pagina Facebook della pizzeria, ha lasciato nello sconcerto i tanti clienti e affezionati, increduli che anche Sauardò sia stata costretta a mollare, vittima di rincari e costi che non lasciano margini e utili.

E così il 20 agosto sarà l’ultimo giorno di Sauardò che oltre che pizzeria è anche forno: «Dopo averci pensato su per tanto tempo, dopo aver analizzato la questione da tutti i punti di vista, dopo aver valutato tutti i pro e i contro, Sauardó ha preso una decisione importante, la più difficile di sempre: Sauardó chiude i battenti. Non ci piaceva chiudere da un giorno all’altro senza avvisarvi, magari con un cartello “chiuso per ferie” per poi dire, si ma queste ferie quando finiscono – si legge nel messaggio social – Da quando abbiamo aperto nel 2018 siamo cresciuti di anno in anno, abbiamo inserito sempre prodotti nuovi e cercato di migliorare sempre di più la pizza e con noi è cresciuta anche la nostra clientela, che a volte ci ha fatto sentire anche in imbarazzo per l’affetto che ci ha dimostrato e che continua a dimostrarci. Ma in questo momento storico dove la materia prima aumenta senza controllo, dell’elettricità non ne parliamo, personale sempre più difficile da reperire ci sembra inevitabile fermarci per rifiatare e capire che direzione sta prendendo il nostro settore e come poter affrontare tutto ciò senza “tradire” la nostra filosofia. Non lo facciamo a cuor leggero ma è giusto così. L’ultimo giorno di apertura è domenica 20/08/2023, fino ad allora ci trovate al solito posto per accogliervi con il nostro solito sorriso». Il post è stato inondato di reazioni dalla clientela che ha commentato con rammarico la notizia.

(l. b.)