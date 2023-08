Dal 2012 l’Art Hotel Dimorae di Civitanova, l’esclusivo hotel 3 stelle sul mare, è la struttura ricettiva ideale per soggiorni di coppia, soste di lavoro e vacanze in famiglia, grazie alle ampie Suite familiari bilocali ed alle Camere executive dotate di angolo cottura. Charme, eleganza e funzionalità minimalista, in un’atmosfera calda ed intima sono i caratteri che distinguono la nostra struttura.

Al fine di implementare i servizi di ospitalità, l’hotel è alla ricerca di una figura professionale, da inserire stabilmente, nel proprio organico, con contratto di assunzione a tempo indeterminato, avente mansioni di ricevimento, gestione operativa ed organizzativa. Rappresentano requisiti essenziali: il diploma di istruzione superiore, la conoscenza della lingua inglese, l’utilizzo dei più comuni sistemi informatici. Costituirà titolo preferenziale una pregressa e documentata esperienza in strutture alberghiere. La retribuzione sarà quella prevista dal contratto nazionale del settore.

I candidati potranno inviare il proprio curriculum che dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

(Articolo promoredazionale)