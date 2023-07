di Alessandra Pierini

La “guardia” di Macerata, così molti conoscevano Cesare Lorenzetti, per anni nella polizia municipale del capoluogo. Il capitano, così si era congedato, è morto questa notte a 76 anni all’ospedale di Torrette ad Ancona dove era ricoverato dopo una breve ma terribile malattia.

Lorenzetti era andato in pensione nel 2010 dopo 41 anni di servizio e aveva salutato ben sette sindaci: Giuseppe Sposetti, Carlo Ballesi, Carlo Cingolani, , Gian Mario Maulo, Anna Menghi, Giorgio Meschini e Romano Carancini. Si era congedato con i gradi di capitano.

Oltre che come vigile urbano e vice comandante della polizia municipale, ha lasciato il segno nella storia sportiva di Macerata anche come arbitro e guardalinee di calcio: in questa veste negli anni Ottanta ha calcato i campi fino alla serie A. Il rigore e il rispetto delle leggi erano parte del suo essere come testimoniava anche con il fare sempre pacato ma autorevole e determinato.

Sempre presente e molto attivo anche con l’Anffas di Macerata. Era anche uno dei soci del Vespa Club. Ha sempre affiancato al suo ruolo pubblico ed ufficiale un grande amore per la città.

Lascia la moglie Rosalia, la figlia Clorinda e il figlio Jacopo, la nipote Agata Maria e la nuora Alina. La camera ardente sarà aperta dopo le 15 nell’obitorio dell’ospedale di Macerata. Il funerale lunedì alle 15.30 nella Chiesa dell’immacolata.

(servizio in aggiornamento)