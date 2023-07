Cena d’estate per l’Ordine degli avvocati di Macerata, quasi 200 gli iscritti che hanno partecipato, accolti dal presidente dell’Ordine, Paolo Parisella.

Nel corso della serata si è svolta una cerimonia di festeggiamento dei presidenti dell’Ordine degli avvocati di Macerata e Camerino (che oggi non esiste più). Dal dopoguerra l’Ordine di Macerata ha avuto 10 presidenti prima dell’avvocato Paolo Parisella.

Il primo è stato l’avvocato Nansen Cola, che ha ricoperto la carica nei primi anni ’50. Dal 1955 al 1970 è stato presidente l’avvocato Cesare Ciotti. Di cui è stata brevemente ricordata la figura professionale e l’importanza dello studio. Dopo di lui è stata la volta dell’avvocato Oscar Olivelli che ha ricoperto la carica di presidente dal 1971 al 1987. In suo ricordo è stata consegnata una targa al nipote, l’avvocato Filippo Olivelli. E’ stata poi la volta dell’avvocato Carlo Cingolani, presidente dal 1988 al 1991 in ricordo del quale è stata consegnata una targa alla vedova, l’avvocato Luciana Argalia, festeggiata anche per i 50 anni di professione, ed alla figlia, l’avvocato Federica Cingolani. Sono stati poi festeggiati gli avvocati Giacomo Perri, presidente dal 1992 al 1995, l’avvocato Giancarlo Nascimbeni, presidente dal 1996 al 1997 e dal 2004 al 2007, l’avvocato Ubaldo Perfetti, presidente dal 1998 al 2003, l’avvocato Piero Paciaroni, Presidente dal 2008 al 2011, l’avvocato Stefano Massimiliano Ghio, presidente dal 2012 al 2016, l’avvocato Maria Cristina Ottavianoni, presidente dal 2017 al 2022.

Per l’Ordine di camerino, dopo i primi due presidenti del Dopoguerra, Angiolo Napolioni e Biante Secondari, dal 1956 al 1980, salvo una breve pausa, è stato presidente l’avvocato Giuseppe Sartori, in ricordo del quale è stata consegnata una targa alla nipote, l’avvocato Giovanna Sartori. Poi dal 1963 al 1964 è stato presidente l’avvocato Giuseppe Zucconi Galli Fonseca, in ricordo del quale è stata consegnata una targa al figlio, Corrado, premiato anche a titolo personale, essendo poi stato anche lui presidente dal 1996 al 1998 e poi dal 2000 al 2014, anno di scioglimento dell’Ordine di Camerino. Dal 1980 al 1996 è stato presidente l’avvocato Emanuele Grifantini in ricordo del quale è stata consegnata una targa al figlio, l’avvocato e professore Fabio Grifantini. Da ultimo è stato ricordato l’avvocato Giovanni Gaeta, presidente dell’Ordine di Camerino dal 1998 al 2000.

Successivamente si è svolta la cerimonia di festeggiamento degli avvocati che hanno raggiunto i 25 e 50 anni di professione e degli iscritti all’Albo nell’ultimo anno. Poi la Sezione Aiga di Macerata, con il presidente, l’avvocato Marco Bernabei, ha premiato gli avvocati Gianluca Micucci Cecchi, Renato Coltorti, Paolo Parisella e Francesco Mantella, quali fondatori dell’associazione e primi componenti del suo Direttivo. E’ stata infine festeggiata la squadra di calcio a 5 dell’Ordine che, guidata dagli avvocati Massimo Gentili e Paolo Carnevali, che ha raggiunto la finale al torneo di beneficenza organizzato dall’associazione Piombini Sensini Onlus.

Gli avvocati Filippo Marangoni e Pietro Anselmi con la loro band, i Blue Velvet, hanno suonato durante la cena e all’avvocato Marco Cecconi ha chiuso la serata con un dj set.

Presenti alla serata l’avvocato Francesca Palma, componente del Cnf per il Distretto delle Marche, e gli avvocati Carlo Maria Binni e Luca Bellabarba, delegati alla Cassa Forense per le Marche, Fabiana Screpante, presidente dell’Ordine degli avvocati di Fermo, Maria Cristina Ottavianoni, presidente della Fondazione Forense Maceratese, Giovanni Domenella, decano dell’ordine, iscritto all’Albo nel 1961, Paolo Vadalà, presidente del Tribunale di Macerata, Vincenzo Bonanni, dirigente amministrativo del Tribunale di Macerata. Clelia Presutti, direttore amministrativo della Procura di Macerata, Silvio Lo Brutto, responsabile dirigente dell’Ufficio Unep di Macerata, Giorgio Piergiacomi, revisore dei Conti dell’ordine, Enrico Severini, commercialista dell’ordine, Luca Mira, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Macerata, Riccardo Russo, presidente dell’Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro di Macerata.