Da tutta Italia alla scoperta del Verdicchio di Matelica. Si è chiuso il Matelica wine festival, iniziativa organizzata dall’associazione produttori Verdicchio di Matelica in collaborazione con il comune, la regione Marche e l’istituto marchigiano di Tutela vini.

L’edizione 2023 è stata caratterizzata da un’ottima affluenza di pubblico, già a partire dalla cena di venerdì sera nella loggia degli Ottoni che ha fatto registrare il tutto esaurito. Tanta gente anche sabato per le degustazioni verticali al foyer del teatro e per la festa nel centro storico in serata.

Il festival si è chiuso ieri con il “Fuorifestival” organizzato sempre alla loggia degli Ottoni. Significativa anche la presenza di giornalisti e blogger venuti da tutta Italia per scoprire il Verdicchio di Matelica e il suo territorio. «Siamo molto soddisfatti della buona riuscita dell’evento – spiega Denis Cingolani, vicesindaco e assessore all’Agricoltura – tanta gente ha scelto di venire a Matelica da tutta Italia, con presenze anche dall’estero, per scoprire le sfaccettature del nostro Verdicchio. Gli addetti al settore sono rimasti stupefatti dalla continua crescita di questo prodotto testimoniata anche dalla recente nascita di nuove cantine. Il festival è stato l’occasione per poter assaggiare tante etichette e mettere ulteriormente in mostra i nostri vini con appuntamenti specifici dedicati agli appassionati e alla stampa, ma anche con eventi aperti al pubblico che hanno acceso la città per tre giorni».