Un giovane talento formato in casa Lube brilla ai Mondiali di Manama. Filippo Bartolucci è infatti tornato dai Campionati del mondo under 21 con l’argento al collo e un prestigioso tributo personale, il premio come miglior centrale della kermesse iridata. Domenica pomeriggio in Bahrein, il sogno azzurro di bissare l’oro di Cagliari 2021 è svanito al tie break in finale con l’Iran, proprio come quattro anni fa, sempre in Bahrein, con lo stesso risultato, nella stessa palestra.

Un epilogo doloroso che non cancella le prodezze dei giovani talenti del ct Matteo Battocchio. A brillare, insieme ai compagni, è stato proprio Bartolucci, autore del primo tempo che ha chiuso il secondo set nella resa dei conti e tra top player inseriti nel “Dream Team”.

Cresciuto nell’Academy Volley Lube, reduce dalle annate in A3 con Fano e dall’esperienza in A2 con la Videx Grottazzolina, il centrale di 197 centimetri, originario di San Giorgio di Pesaro, murerà per la Consar Ravenna nella prossima annata agonistica proseguendo un percorso di crescita ben avviato e reso ancor più interessante dalle sue gesta con la maglia della Nazionale. «Eravamo a un passo dal traguardo – dice Bartolucci – l’oro sfumato al fotofinish brucia, ma non dobbiamo scordarci l’importanza di questo argento mondiale. Matteo Battocchio è stato molto bravo a caricare noi centrali. Non sapevamo chi sarebbe stato titolare e chi no in Bahrein, ci siamo fatti trovare pronti. Purtroppo nel quarto set e nel tie break della Finalissima l’Iran ha alzato il livello al servizio e noi non siamo riusciti a sfruttare la nostra battuta a dovere. Il premio con inserimento nel team ideale? Una grande gioia che mi ripaga del duro lavoro. Grazie alla trafila nelle giovanili dell’Academy Volley Lube ho iniziato a credere davvero in me stesso, a partire dal secondo posto alle Finali nazionali under 18. Poi le successive esperienze in serie A con altri collettivi mi hanno aiutato a crescere ancora. Nella prossima stagione darò il massimo a Ravenna, ma sogno di tornare in futuro alla Lube e disputare la SuperLega in biancorosso. Lavorerò per completarmi, vediamo dove mi porterà il destino».

Intanto in casa Lube sale l’attesa per il sorteggio dei gironi della prossima Champions League. Mercoledì in Lussemburgo, a partire dalle ore 12, la Cev effettuerà il sorteggio dei primi turni preliminari della massima competizione europea e dei cinque raggruppamenti della Main Phase che vedranno la Cucine Lube Civitanova come testa di serie. I gironi si apriranno tra martedì 21 e giovedì 23 novembre.