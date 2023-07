Il governatore del Distretto Rotary 2090 per l’anno 2023-2024 Gesualdo Ariel Angelico ha fatto visita al club di Camerino (guidato dal neo presidente Mario Cavallaro) nel contesto di una giornata impegnativa che lo ho portato prima a conoscere l’amministrazione comunale, dove a fare gli onori di casa ci ha pensato l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Falcioni, poi a visitare Unicam dove è stato accolto dal rettore Claudio Pettinari. Un susseguirsi di appuntamenti organizzati dal club camerte lo hanno poi portato a conoscere di persona alcune eccellenze imprenditoriali del nostro entroterra, tra cui la Distilleria Varnelli a Valfornace, dove Donatella Varnelli, socia del Rotary, ha potuto illustrare la sua azienda storica. A seguire la visita allo stabilimento della Pasta di Camerino di Gaetano Maccari, anche lui componente del sodalizio camerte.

Nel pomeriggio visita al monastero di Santa Camilla Battista Varano, dove Isolina Marota ha spiegato ai presenti il recente lavoro di ricostruzione del vero volto della Santa.

Alle 18, con il consiglio direttivo del Rotary, il governatore Angelico ha partecipato alla conviviale a Villa Fornari, a cui hanno preso parte numerose autorità fra cui il consigliere regionale Renzo Marinelli, i presidenti della Comunità montana dei Monti Azzurri Giampiero Feliciotti e dell’Unione Montana Potenza Esino Musone Matteo Cicconi, sindaco di Pioraco, e i primi cittadini di Castelraimondo, Patrizio Leonelli, e di Bolognola, Cristina Gentili. In rappresentanza del comune di Camerino, era presente il presidente del Consiglio comunale Cesare Pierdominici. Presenti alla serata anche il neo eletto rettore di Unicam Graziano Leoni, il capitano della Compagnia carabinieri di Camerino Angelo Faraca, la presidente dell’Inner Wheel Carla Minnozzi e i presidenti dei Club Rotary di Macerata, Civitanova e Tolentino.

Angelico ha rilevato l’importanza che il sodalizio interloquisca con le varie istituzioni locali per comprendere meglio le esigenze e i bisogni dei territori su cui poi il Rotary può intervenire con propri service per aiutare le comunità di riferimento. «Il tema di quest’anno è creiamo speranza nel mondo – ha continuato il governatore del Distretto 2090 – allora cerchiamo di poter essere di aiuto a chi è meno fortunato di noi, soprattutto piantando il futuro attraverso i semi della condivisione, del rispetto, della solidarietà anche per educare le nuove generazioni ad avere interesse per l’ambiente e per la costruzione di un mondo migliore per tutti».