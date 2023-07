Si è chiuso giovedì il Volley Mercato allo Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio (BO), con la presentazione dei campionati di Serie A3, A2 e SuperLega. La novità per la per Pallavolo Macerata è che quest’anno parteciperà al Girone Blu, sfidando le avversarie del Sud in un torneo altamente competitivo e spettacolare che si aprirà il 15 ottobre e si chiuderà, per quanto riguarda le Regular Season, il 24 marzo.

L’esordio vedrà la Pallavolo Macerata ospitare al Banca Macerata Forum la Just British Bari. I tifosi biancorossi avranno quindi la possibilità di scoprire la nuova squadra nel proprio palazzetto e sostenerla da vicino fin dalla prima sfida della stagione. Le squadre del Girone Blu sono tredici quindi ogni giornata ci sarà una formazione a riposo. Per la Pallavolo Macerata il turno di stop è fissato per la 13° ed ultima giornata di andata, il 26 dicembre, e per il 24 marzo nel girone di ritorno.

A disputare il Girone Blu sarà presente anche l’altra squadra marchigiana, la Virtus Fano, contro la quale lo scorso anno la Pallavolo Macerata ha dato vita a delle partite spettacolari oltre che come sempre molto sentite dal pubblico. Il derby tra le due marchigiane è fissato per il 7 dicembre al Banca Macerata Forum, nella 10° giornata di andata, mentre nel ritorno l’appuntamento è il 28 febbraio a Fano.

Sono state svelate ieri anche le date della Coppa Italia di Serie A3: il 10 gennaio si terranno i Quarti di Finale, mentre la fase successiva potrebbe riprendere la formula della Final Four, ospitata lo scorso anno dalla Pallavolo Macerata, da disputare nel weekend del 3 e 4 marzo, oppure proporre Semifinali e Finali nelle date del 7 febbraio e 3 marzo.