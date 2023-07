Era al lavoro quando cadde dal tetto: un volo nel vuoto di circa 15 metri che non aveva lasciato scampo al 54enne Grimaldo Palomino Loayza, peruviano residente a Macerata da oltre vent’anni. Era accaduto alla ditta Choncimer di San Severino, il 20 luglio del 2021. Per quei fatti sono finiti sotto accusa per omicidio colposo, davanti al gup del tribunale di Macerata, il datore di lavoro di Loayza, Giovambattista Chieti, 67, di Cerignola, residente a Osimo, amministratore unico della Choncimer e Sandro Antonelli, 56 anni, residente a Osimo, ingegnere (accusato anche di falsità materiale commessa da privato).

Secondo l’accusa, Loayza era stata mandato da Chieti, insieme ad un altro operaio, a pulire pannelli fotovoltaici sul tetto (pur se non era la mansione cui Loayza di occupava) e lì era poi precipitato a causa dello sfondamento del lucernario. Ad Antonelli viene contestato di aver attestato falsamente la conformità del progetto per le misure preventive e protettiti dai rischi di caduta dall’alto. In realtà, dice l’accusa, le reti di protezione sono risultate assenti all’atto del sopralluogo. Parte civile si sono costituiti i famigliari di Loayza, tutelati dagli avvocati Olindo Dionisi e Fabrizio Giustozzi. Gli imputati sono assistiti dagli avvocati Paolo Palumbo e Stefano Picani e Alessandro Gamberini (per Antonelli), oggi hanno chiesto entrambi di fare il processo con rito abbreviato. Il giudice Claudio Bonifazi ha accolto la richiesta e rinviato il processo al 31 ottobre.

(Gian. Gin.)