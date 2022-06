Precipita dal tetto dell’azienda,

muore 54enne

SAN SEVERINO - Tragico incidente sul lavoro alla Choncimer. L'uomo, dipendente della ditta, stava pulendo l'impianto fotovoltaico quando è caduto da un'altezza di oltre 15 metri

22 Giugno 2022 - Ore 09:36

Precipita dal tetto dell’azienda, muore 54enne. Tragico incidente sul lavoro stamattina alla Choncimer di San Severino, in località Rocchetta. L’allarme è scattato poco dopo le 8. L’uomo, dipendente dell’azienda, era impegnato in un intervento sul tetto. Stava pulendo l’impianto fotovoltaico, quando all’improvviso ha messo un piede su una parte in plexiglass che si è sfondata ed è precipitato. Un volo di almeno 15 metri che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono arrivati 118, carabinieri e gli ispettori dello Spsal, il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asur.

