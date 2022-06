La compagna di Grimaldo:

«Era un buon padre, un grande uomo»

SAN SEVERINO - Jessica Guttierrez viveva a Macerata con il 54enne che ha perso la vita oggi cadendo dal tetto dell'azienda in cui lavorava. Ha voluto ricordarlo: «Abbiamo fatto colazione insieme e gli ho preparato il pranzo. Tutti i peruviani gli volevano bene»

«Era un grande lavoratore, un buon padre, un buon compagno per me, un grande uomo», così Jessica Guttierrez ricorda Grimaldo Palomino Loayza, il 54enne peruviano che ha perso la vita questa mattina a San Severino mentre stava facendo dei lavori di pulizia dei pannelli fotovoltaici sul tetto della ditta Choncimer.

Jessica, la compagna, racconta di aver conosciuto Grimaldo un anno e mezzo fa. Questa mattina è stata una delle figlie del 54enne a chiamarla per dirle quello che era successo. «Non ho l’auto e non ho potuto andare a San Severino – dice Jessica a Cronache Maceratesi -. Avrei voluto vederlo».

Oggi sembrava un giorno come tanti «avevamo fatto colazione insieme (la coppia vive a Macerata, in via Pace, ndr) e gli ho preparato il pranzo per portarlo al lavoro – continua la compagna del 54enne -. In quell’azienda lavorava da 22 anni, da quando è arrivato in Italia». Di lui ricorda una persona «sempre disposta ad aiutare gli altri. Tutti i peruviani gli volevano bene, aveva tanti amici qui in Italia». La tragedia questa mattina si è consumata intorno alle 8,30. Il 54enne stava lavorando sul tetto della ditta quando è salito su un lucernario in plexiglass ed è precipitato nel vuoto per 15 metri. Un volo che non gli ha lasciato scampo. Sull’incidente sono in corso le indagini dello Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) con la collaborazione dei carabinieri della Compagnia di Tolentino. Questa mattina all’azienda di San Severino, per accertare quello che era successo è andata il magistrato di turno, Rosanna Buccini. C’era anche il medico legale Roberto Scendoni. La procura ha disposto l’autopsia.

