Storica promozione in serie A2 per la formazione maschile dell’Associazione Tennis Macerata a coronamento di un’annata incredibile per il sodalizio maceratese. Nell’incontro di ritorno con Sassari, valido per lo spareggio-promozione del Campionato di serie B1, dopo il 3-3 dell’andata, domenica la squadra maceratese ha battuto la formazione sarda per 5-1 e l’anno prossimo quindi potrà disputare, per la prima volta nella propria storia, il campionato di Serie A2. Questa è la terza promozione in tre anni ottenuta dal sodalizio maceratese riuscendo a realizzare così il progetto iniziale e confermando l’ottima programmazione fatta dallo staff tecnico e dal Consiglio direttivo alla guida dell’Associazione Tennis Macerata.

La giornata è iniziata, sotto gli occhi di un numerosissimo pubblico, con le facili, ma non scontate, vittorie in singolare di un ritrovato Gianluca Acquaroli e del solito guerriero Nicolas Compagnucci mentre Remi Boutillier è stato battuto nel suo singolare in tre set dall’ottimo Valerio Perruzza in un match di alto livello tecnico e grande equilibrio. L’incontro giocato e vinto in tre set da Tommaso Compagnucci, contro lo spagnolo Barroso, è stato però quello determinante, sicuramente il più emozionante e di una qualità e intensità di gioco che raramente si sono viste sui campi dell’Atm. Sotto di un set, il ragazzo maceratese è riuscito a reagire alzando il suo livello di gioco mettendo dentro tutta la determinazione e la cattiveria agonistica necessarie per una finale. A questo punto era necessario vincere uno dei due doppi da disputare ma la formazione maceratese è riuscita nell’impresa di vincerli entrambi con le coppie formate dai fratelli Compagnucci e da Boutillier-Acquaroli aggiudicandosi così il confronto per 5-1.

Al termine dell’incontro grandi festeggiamenti del numeroso pubblico presente insieme ai ragazzi e ai due capitani Alessio Cherri e Fabiano Tombolini e messaggi di complimenti arrivati da molti, tra i quali quelli degli assessori Riccardo Sacchi e Andrea Marchiori che hanno seguito a distanza i match in attesa del risultato sperato. Questa la rosa che ha firmato l’impresa: Gianluca Acquaroli, Giacomo Birrozzi, Remi Boutillier, Matteo Chiariotti, Nicolas Compagnucci, Tommaso Compagnucci, Federico Massei, Tommaso Meo, Francesco Raparo, Iacopo Maria Sada, Lucas Verdicchio. Capitani: Alessio Cherri e Fabiano Tombolini.

«Grande riconoscenza a tutti quelli che sono intervenuti per supportare la squadra di casa, soci e simpatizzanti che hanno potuto festeggiare ma anche quelli che non hanno potuto partecipare ma che sono stati sempre vicino anche in altre occasioni – dice l’Atm – Un ringraziamento particolare va naturalmente l’Amministrazione Comunale che ha creduto nella realizzazione di questo progetto agonistico e tutti gli sponsor (Hotsand, I-Exe, Comet RemaTarlazzi, Massigen, Lievitaria) che hanno permesso di raggiungere questo risultato storico. Concludiamo ricordando i risultati ottenuti quest’anno dietro ai quali c’è una programmazione e un grande lavoro di qualità da parte di tutto lo staff: campioni regionali Campionato a squadre invernale maschile; campioni regionali Campionato a squadre invernale femminile; campioni regionali Campionato a squadre Under 10; vice campioni regionali Campionato a squadre Under 12 maschile; squadra femminile promossa in serie B2; squadra maschile promossa in serie A2».