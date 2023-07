Cuori biancorossi in fila per non perdersi nessun match della loro squadra del cuore, la Lube Voelley. A Civitanova è partita la campagna abbonamenti. In anticipo rispetto alle 16, orario di apertura del botteghino, i primi gruppi di tifosi si sono affacciati all’Eurosuole Forum per utilizzare il diritto di prelazione.

Chi era abbonato nella stagione 2022/23 può mantenere il proprio posto o sceglierne un altro tra quelli liberi per la nuova annata agonistica. In biglietteria ha fatto capolino anche qualche nuovo abbonato, che però ha dovuto scegliere la propria seduta tra i posti che nell’ultimo torneo di SuperLega erano liberi. Modalità analoga anche attraverso il circuito Vivaticket, all’indirizzo https://lubevolley.vivaticket.it/ e negli shop Vivaticket.

Le tessere saranno valide per tutti i match interni di SuperLega (Regular Season e Play Off), Champions League (Gironi e Play Off) e Coppa Italia.La SuperLega Credem Banca 2023/24

Intanto la Commissione ammissione ai campionati della Lega Pallavolo Serie A ha terminato l’esame dei documenti presentati dai club aventi diritto a richiedere l’iscrizione al torneo di SuperLega A Credem Banca. Tutte le 12 società sono risultate in possesso dei requisiti richiesti. Oltre alla Cucine Lube Civitanova, ci sono Farmitalia Catania, Volley Cisterna, Allianz Milano, Valsa Group Modena, Vero Volley Monza, Pallavolo Padova, Sir Safety Perugia, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Gioiella Prisma Taranto, Itas Trentino, Rana Verona

***

LE INFO SUGLI ABBONAMENTI – Da oggi al 15 luglio tutti i possessori degli abbonamenti della stagione 2022/23 avranno diritto di prelazione per la stagione 2023/24. Simultaneamente procederà la vendita libera per i posti che non erano soggetti ad abbonamento nell’ultimo torneo di SuperLega

Gli abbonamenti sono in vendita dal lunedì al venerdì (16-19) e il sabato 10-12,30. Inoltre da oggi è possibile effettuare il rinnovo del proprio posto in prelazione e acquistare nuovi abbonamenti (tra i posti extra-prelazione) all’annata 2023/24 anche online sul circuito Vivaticket collegandosi alla pagina web lubevolley.vivaticket.it. Acquisti consentiti anche negli shop Vivaticket in Italia.

ABBONAMENTI AI MATCH INTERNI DELLA LUBE

La gradinata E.

Settore escluso dalla campagna abbonamenti, in quanto interamente riservato ai tifosi di Lube nel Cuore.

La gradinata L.

Posti non in vendita, in quanto riservati alle tifoserie ospiti.

Avvertimento: In caso di gare a porte chiuse per motivi indipendenti dalla A.S. Volley Lube, l’abbonamento non consentirà l’accesso all’Eurosuole Forum. In caso di ingresso consentito a un numero di spettatori inferiore agli abbonamenti rilasciati, sarà la A.S. Volley Lube a definire le modalità di accesso in base alle normative in essere per consentire a tutti di intervenire al maggior numero di match. Eventuali rimborsi saranno effettuati solo in caso di apposito Decreto Legge Ministeriale.

– VIP (settore B): centralissimo dietro alle panchine. Parcheggio con ingresso riservato e accesso all’Area Hospitality – 800 euro prezzo unico

– PREMIUM (settori B): centralissimo dietro alle panchine – 600 euro intero e 480 euro ridotto*

– GOLD (settori A – C): laterali dietro alle panchine – 400 euro intero e 320 euro ridotto*

– TRIBUNA (settori G – H – I): dietro al primo arbitro – 350 euro intero e 280 euro ridotto*

– GRADINATA: le varie gradinate – 250 Euro Intero e 200 euro ridotto*

– GRADINATA LNC (settore E riservato a “Lube nel Cuore”): nella parte centrale del lato corto del campo in zona ingresso – 200 euro Intero e 160 euro ridotto*

*Ridotto riservato a Under 18 e Over 65

I PREZZI DEI BIGLIETTI PER LE SINGOLE GARE (La società si riserva la possibilità di aumentare i prezzi per le gare più importanti della Regular Season e per le fasi dei Play Off di SuperLega e Champions League).

PREMIUM: 50 euro intero, 40 euro ridotto*

GOLD: 40 euro intero, 32 euro ridotto*

TRIBUNA: 30 euro intero, 24 euro ridotto*

GRADINATA: 20 euro intero, 15 euro ridotto*

*Ridotto riservato a Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)

Info abbonamenti: lubevolley.it – 0733/1999422