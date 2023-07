La Lube vuole regalare nuove emozioni ai tifosi e competere anche quest’anno per i massimi obiettivi, “Entrate per credere!”. Al via la campagna abbonamenti 2023/24 della club cuciniero. Dopo aver sfiorato il quarto scudetto consecutivo, sfumato solo in gara 5 della serie di finale a Trento, i giganti biancorossi torneranno a fabbricare sogni all’Eurosuole Forum con il sostegno fondamentale dei propri supporter.

Oggi il vicepresidente biancorosso Albino Massaccesi ha incontrato la stampa e i vertici della tifoseria organizzata per lanciare la campagna abbonamenti 2023/24 che prenderà il via mercoledì 5 luglio al botteghino e online sul circuito Vivaticket.

«Lo slogan parla chiaro, dopo quello che la Lube ha realizzato negli ultimi anni è facile darci fiducia, ma noi chiediamo di venire al palas ed essere presenti tutto l’anno per ambire ad altri grandi risultati. Gli abbonati condivideranno con noi gioie e dolori e avranno il privilegio dei posti garantiti nelle sfide di cartello e nei playoff. L’obiettivo è aumentare lo zoccolo duro della tifoseria, i costi sono immutati. La vendita liberà sarà possibile da mercoledì limitatamente ai posti che non erano occupati nella passata stagione, mentre gli abbonati dell’annata 2022/23 avranno il diritto di prelazione per una decina di giorni e potranno mantenere il loro posto. Abbiamo riservato un settore per gli ospiti e uno per la tifoseria organizzata di Lube nel Cuore come da tradizione. Speriamo che sfruttino ora la possibilità di scegliere il posto migliore».

Pochi minuti prima della conferenza il centrale biancorosso Simone Anzani ha regalato ai presenti un’improvvisata per un saluto fugace a cronisti e tifosi. «Ai tifosi biancorossi dico che dobbiamo ricominciare da dove abbiamo finito, con la nostra casa, l’Eurosuole Forum, strabordante di supporter. Abbiamo sentito il sostegno della gente nei momenti di gioia, ma anche nelle difficoltà. Proprio questo affetto ci ha dato la spinta decisiva per affrontare un percorso esaltante ai Play Off risollevandoci ogni volta che eravamo con le spalle al muro. Per poco non siamo riusciti a portare a casa uno Scudetto che per molti era inimmaginabile, ma è un buon punto di partenza. Questa è la strada giusta, dobbiamo continuare così. La SuperLega è sempre più competitiva. Per esempio, Taranto si è irrobustita con nazionali americani importanti e riportando in Italia Lanza. Gli ionici daranno del filo da torcere a tutti, ma tante altre squadre si sono rinforzate. Ci sarà da lottare e sudare in palestra. Il lavoro quotidiano che si fa nel palazzetto resta la cosa più importante, indipendentemente dalla forza degli avversari».

LE INDICAZIONI PER LA STAGIONE 2023/24

Abbonamenti- Le tessere, in vendita al botteghino dell’Eurosuole Forum di Civitanova in via San Costantino e online sul circuito Vivaticket, saranno valide per tutti i match interni di SuperLega (Regular Season e Play Off), Cev Champions League (Gironi e Play Off) e Coppa Italia.

Diritto di prelazione- La prelazione consentirà di acquistare in anticipo la tessera mantenendo il posto della stagione 2022/23. I posti liberi della precedente annata saranno a disposizione dei nuovi abbonati fin da subito, senza attendere il termine della prelazione. Discorso esteso a tutti i settori a eccezione delle gradinate E/L.

Calendario vendita abbonamenti- Da mercoledì 5 luglio alle 16 a sabato 15 luglio alle 13, tutti i possessori degli abbonamenti della stagione 2022/23 avranno diritto di prelazione per la stagione 2023/24. Simultaneamente procederà la vendita libera per i posti che non erano soggetti ad abbonamento nell’ultimo torneo di SuperLega

Orari vendita abbonamenti- Dal lunedì al venerdì ore 16-19, sabato 10-12.30, domenica chiuso.

Abbonamenti Online- Dalle ore 16 di mercoledì 5 luglio sarà possibile effettuare il rinnovo del proprio posto in prelazione e acquistare nuovi abbonamenti (tra i posti extra-prelazione) all’annata 2023/24 anche online sul circuito Vivaticket collegandosi alla pagina web lubevolley.vivaticket.it. Acquisti consentiti anche negli shop Vivaticket in Italia.

La gradinata E- Settore escluso dalla campagna abbonamenti, in quanto interamente riservato ai tifosi di Lube nel Cuore.

La gradinata L- Posti non in vendita, in quanto riservati alle tifoserie ospiti.

Tessera- In caso di furto, smarrimento o deterioramento, in base alle leggi vigenti la tessera di abbonamento non potrà essere sostituita.

Avvertimento – In caso di gare a porte chiuse per motivi indipendenti dalla A.S. Volley Lube, l’abbonamento non consentirà l’accesso all’Eurosuole Forum. In caso di ingresso consentito a un numero di spettatori inferiore agli abbonamenti rilasciati, sarà la A.S. Volley Lube a definire le modalità di accesso in base alle normative in essere per consentire a tutti di intervenire al maggior numero di match. Eventuali rimborsi saranno effettuati solo in caso di apposito Decreto Legge Ministeriale.

GLI ABBONAMENTI

– VIP (settore B): centralissimo dietro alle panchine. Parcheggio con ingresso riservato e accesso all’Area Hospitality – 800 euro prezzo unico

– PREMIUM (settori B): centralissimo dietro alle panchine – 600 Euro Intero e 480 Euro Ridotto*

– GOLD (settori A – C): laterali dietro alle panchine – 400 Euro Intero e 320 Euro Ridotto*

– TRIBUNA (settori G – H – I): dietro al primo arbitro – 350 Euro Intero e 280 Euro Ridotto*

– GRADINATA: le varie gradinate – 250 Euro Intero e 200 Euro Ridotto*

– GRADINATA LNC (settore E riservato a “Lube nel Cuore”): nella parte centrale del lato corto del campo in zona ingresso – 200 Euro Intero e 160 Euro Ridotto*

*Ridotto riservato a Under 18 e Over 65

I PREZZI DEI BIGLIETTI PER LE SINGOLE GARE

N.B.: La società si riserva la possibilità di aumentare i prezzi per le gare più importanti della Regular Season e per le fasi dei Play Off di SuperLega e Champions League.

PREMIUM: 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto*

TRIBUNA: 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto*

GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*Ridotto riservato a Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)

Info abbonamenti: lubevolley.it – 0733/1999422