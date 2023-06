FantaMacerata, benvenuti a Parcarapoli

di Filippo Davoli

FantaMacerata –Conclusa la prima edizione del Festival del Fantastico “FantaMacerata” (che non è una lattina speciale ma un ricco e qualificato carnet di eventi, organizzati e coordinati da “Cosmica” sotto l’egida del Comune). In città molto spesso “Realtà vince il sogno”, come scriveva il grande poeta Carlo Betocchi; una bella sfida, dunque. Alla quale non ci sottraiamo, dedicando all’iniziativa, che ha riscosso un meritato successo, il fotoritocco principale di questa settimana.

*

Progetto Ferretti –Notizie Ansia: Il Museo dedicato a Dante Ferretti, che è stato pensato nel 1996 e successivamente ripescato nel 2000, ha trovato sostenitori nel 2001 affinché, nel 2002, si ponessero le basi per una concreta individuazione delle location, ricerca terminata nel 2005 con l’intuizione – nel 2007 – di un aggiuntivo spazio laboratoriale atto a fornire nel 2010 un’occasione di incremento delle possibilità occupazionali giovanili con ricaduta, nel 2012, sull’intero territorio comunale. È per questo che, nel 2013, si è provveduto a riprendere in mano l’intero pacchetto al fine di presentarlo, nel 2014, alla Comunità europea e forse mondiale, per ottenere fondi da investire, nel 2018, nella concreta realizzazione del piano. Non è colpa di nessuno se dal 2020 c’è stata la pandemia. Anzi, con zelo e tenacia, dal 2022 è ripartita la grande intuizione che oggi, nel 2023, torna a chiedere a gran voce che si renda, negli anni a venire, il giusto tributo al Maestro Dante Ferretti.

*

Restyling al Campo dei Pini – Davvero rimesso a nuovo, il gioiello del Campo dei Pini che compare invariabilmente nelle foto e nei video amatoriali degli anni ’50 e ’60 del secolo scorso. Sugli spalti prendeva corpo la maceratesità e questo restyling è come vedere quelle immagini in bianchennero rielaborate a colori. Sarebbe anzi auspicabile che, per esaltare quelle qualità cittadine andate progressivamente smarrite, si tornassero a organizzare giochi popolari tipo l’Albero della cuccagna o la Corsa coi sacchi (il tiro alla fune – tra anime della maggioranza – lo fanno già).

*

Addio alla pista da sci sintetica – Credevate che con il no del sindaco e l’immediatamente successivo incarico al professionista per redigere il progetto, la vicenda della pista da sci sintetica avesse imboccato il percorso definitivo? Sbagliato. È arrivato il no definitivo alla realizzazione. Evangelicamente. Della serie “sia il vostro parlare sci sci, no no”.

*

Ciclabile interrotta sul lungomare Nord – L’opposizione civitanovese protesta per l’interruzione non segnalata sulla ciclabile del lungomare Nord a causa di un cantiere che sta ritardando la fine dei lavori. Ha ragione, l’opposizione, ma si rassegni: non pensino per l’ennesima volta di superare il capoluogo; a Macerata c’è un’intera strada di scorrimento che si interrompe in faccia a un gard-rail.

*



Mercurio alla foce del Chienti – Nico Fidenco profeticamente l’aveva cantato: “No, quest’anno al mare non andrò, con te sulla spiaggia non ci sto”. E ti credo bene, visto che, se la nota attrice “sotto il vestito niente”, qui “sotto la spiaggia mercurio”. Di modo che uno cura l’artrosi con le sabbiature e contemporaneamente rischia di beccarsi il cancro. Una vera e propria doccia fredda. Qui tuttavia, anziché la doccia, si può fare un bel bagno in mare: è bandiera blu!

*

Arriva a Civitanova l’app Plateasy – Un’app che aiuta a trovare il parcheggio (a Civitanova avrà un bel da fare, ma credo che a Porto Recanati avrebbe vita ancora più dura; tuttavia, qualora proprio non si trovi un posto libero, programmatela in direzione Piazza Libertà a Macerata. In centro storico un posto si trova sempre).

Pronto Soccorso per codici verdi e azzurri –Una bella iniziativa all’ospedale di Civitanova per smaltire gli accessi al Pronto Soccorso. Sperando in un incremento del personale (vera spina nel fianco dei pronti soccorsi), non si capisce tuttavia perché l’ambulatorio sarà operativo solo la domenica. Mi ricorda il servizio di salvataggio al mare che funziona ad orari prestabiliti, che mi sono sempre chiesto: e se uno affoga fuori orario?