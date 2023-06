Slalom gigante a Macerata

di Filippo Davoli

18 maggio – Ecco un progetto minatorio che vanifica l’antico detto sulle ricchezze di Macerata, città che a 20 km ha il mare e a 30 km la montagna (che, a leggerla dall’altra parte, significa che qui non c’è né l’uno né l’altra).

Poi il sindaco ha un fremito e annulla il proposito peraltro precedentemente inserito nei progetti e approvato nelle sedi superiori. Evidentemente è un “coup de maître” per sbaragliare l’opposizione (da cui peraltro l’idea proveniva e che la giunta aveva accolto senza tentennamenti). No no, non se ne fa niente! E difatti il giorno dopo viene affidato l’incarico a un professionista per metterne a punto la realizzazione. Tutti in pista, signore e signori (uno nessuno centomila gli fa un baffo, a questa amministrazione).

*

19 maggio – Un faraonico progetto di ciclovie. Se non ricordo male, la brillante iniziativa ha origini precedenti l’attuale amministrazione. Già allora ci chiedevamo quanti sarebbero stati i valorosi che ogni giorno avrebbero inforcato le due ruote per godersi salite discese e sampietrini al fine di andare al lavoro senza inquinare: a giudicare dall’ammasso delle auto in centro storico, direi pochi. Rimane il fatto, tuttavia, che i percorsi previsti sono davvero avvincenti e culturalmente significativi. Forse un pochino troppo onerosa la loro realizzazione. E in effetti, di priorità la città ne avrebbe altre leggermente più stringenti.

*

20 maggio – La “necropoli del Piceno” – come la definì un caro amico e collega scrittore – si appresta all’ampliamento necessarissimo del proprio cimitero. Dopo i colpi di scena di qualche mese fa, stavolta pare si stia andando in porto con l’assegnazione degli incarichi per provvedere a nuove 1792 tombe. È ora di fondare la “Pro loculo”.

*

21 maggio – Parcaroli smentisce i suoi partiti di governo su chi andrà a gestire il servizio idrico. Se mantiene il passo dei più recenti pronunciamenti, domani si passerà all’incarico della società unica di gestione individuata dai partiti? Esistesse ancora la Margherita, si potrebbe proporre al centrodestra lo sfoglio dei petali di una margherita al mantra del risolutivo “m’ama-non m’ama”. Un modo originale di sposare la causa naturalista.

*

21 maggio – Leggo con soddisfazione che in provincia ci sono molte offerte di lavoro. Curiosamente, tuttavia, l’80% o più di queste è riservato a persone con esperienza; gente che ha perduto il lavoro ed ha una nuova chance, è dato pensare. O gente che vuole migliorare la propria posizione o avvicinarsi a casa, se lavora lontano. Ma tutti quelli che l’esperienza non ce l’hanno, mi dite come possono farsela se si cercano sempre e soltanto soggetti che ce l’hanno già?

*

22 maggio – No. Non accadrà. Sindaco e partiti staranno insieme d’amore e d’accordo fino al 2031. Lo ribadisce proprio il sindaco, a un giorno soltanto dalla precedente dichiarazione. Anche Buldorini è d’accordo, anzi d’accordissimo: tant’è che anche lui ribadisce la posizione dei partiti (che non era piaciuta al sindaco), espressa precedentemente. Più uniti di così…

*

23 maggio – Festa nazionale dei vigili urbani a Macerata. Mancavano all’appello giusto loro, mentre ci prepariamo, è dato credere, alla seconda edizione dei festeggiamenti per Macerata Città che prima non era città anche se lo era; sono alle porte ormai gli eventi per la celebrazione del prestigioso gemellaggio con Lanciano, città (o Comune?) a cui ci unisce una fiera patronale il 31 agosto col comune simbolo del fischietto (che mi sembrano motivi dirimenti per gemellarsi). Per cortesia, non fate sapere al presidente Luciani che il 24 maggio ricorre la battaglia del Piave, sennò ci porta tutti in riva al Chienti.

*

24 maggio – I fanti del 2023, in prossimità dell’attraversamento del fiume Chienti, possono star tranquilli. Il mormorio dell’onde non li intralcerà: purché attraversino le acque in bicicletta fruendo del reticolo delle ciclovie oppure – per i più ardimentosi – degli sci a rotelle: un incrocio tra il nostro gioco di bambini sui pattini e lo sport invernale più gettonato. Per non essere da meno del resto del mondo, il nome è in inglese: così il risultato dà tutto un altro spessore, vuoi mettere? Chi poi dovesse cadere non in acqua (perché terminate le perniciose alluvioni il letto del fiume torna a restringersi fino al lumicino) ma a terra, potrà nei casi peggiori ottenere una sedia (sempre a rotelle; oppure una slitta per affrontare la pista sintetica) fornita dal nuovo Ospedale. Naturalmente dopo che sarà costruito.

*

29 maggio – Finta rissa a Civitanova in un locale per non pagare il conto di un addio al celibato. Manovra studiata bene: chi avrebbe potuto pensare mai, a Civitanova, che la rissa non fosse vera?

*

30 maggio – Nessuno pensi che i cambi repentini di direzione siano un privilegio maceratese. Basti vedere la battaglia al fotofinish per le nomine Ast: Corsi sì, anzi no. Grinta sì. Anzi no, meglio Corsi (sa com’è, corsi e ricorsi storici, lo dice pure il Vico…); Sergio Bruni replicherebbe “Stu vico niro nun fernesce mai” e spingerebbe quindi l’acceleratore su Grinta, dato nuovamente in pole prima a Macerata poi a Fermo poi né a Macerata né a Fermo. Alla fine la spunta Corsi: evidentemente ha più grinta!