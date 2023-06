Ritardo nella consegna dei lavori del lungomare nord, il consigliere Micucci: «dovevano durare 100 giorni e invece a stagione iniziata il cantiere è ancora aperto».

La data di consegna era prevista per il 21 maggio, ma non è per adesso che saranno conclusi i lavori all’estremità nord del lungomare di viale IV Novembre per marciapiedi e pista ciclabile. A segnalare il disservizio è il consigliere del Pd Francesco Micucci: «Non bastava lo scandalo dei giardini Cossetto (che ad un anno dall’apertura del cantiere nulla è stato fatto, ndr) per capire che non si possono aprire i cantieri alle porte dell’estate? Nel frattempo le bici vanno pericolosamente contromano perché non è stato messo neanche un cartello all’inizio del lungomare per avvertire che la pista è interrotta».

A metà del lungomare infatti la ditta ha messo le transenne impedendo l’accesso alle biciclette per chi arriva da nord costringendo i ciclisti a percorrere contro senso viale IV Novembre che è a senso unico per riagganciarsi poi con la ciclabile. «L’accesso alla spiaggia è garantito da qualche passerella, che non appare affatto sicura, nel bel mezzo del cantiere – prosegue Micucci – ancora una volta la città viene penalizzata da una amministrazione incompetente. Stona il silenzio degli stabilimenti balneari, solitamente molto vivaci nelle proteste in passato. Finora ci ha salvato il maltempo, ma dal prossimo weekend chi renderà sicuro il lungomare nord»?.