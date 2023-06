Una due giorni attesa e inaspettata allo stesso tempo. Sole a picco, caldo e, nonostante questo, folla fin dal primo pomeriggio in centro per godersi FantaMacerata ed assistere ad esibizioni di danza, gare di cosplayer, fumettisti nell’atto della creazione artistica, esibizioni musicali a tema, astronauti in condivisione della propria esperienza “cosmica”.

«Cosmica, sì. È proprio il caso di dirlo. Perché la neonata associazione culturale Cosmica, grazie ed insieme all’assessorato allo Sviluppo Economico e con la partnership di Alperia (a cui si sommano l’importante contributo di Confartigianato e la partecipazione di Accademia di Belle Arti, Commercianti e Pro Loco Macerata, tra gli altri) ha proposto alla città di Macerata un evento del tutto inedito e, si può certamente dire, fantastico», si legge in una nota degli organizzatori.

«Un evento che, partendo dal mondo del fumetto, ha saputo spingersi oltre i confini dell’immaginario – proseguono – , coniugando la presenza di personaggi di caratura internazionale appartenenti a realtà diverse (scienza, letteratura, arti visive, musica) che hanno animato piazza Mazzini (raramente così piena) in due giornate dedicate al mondo “cosmico” e al mondo “gotico”.

Dalla mostra personale unica in Italia di Giuseppe Camuncoli – disegnatore Marvel fiore all’occhiello della fumettistica italiana all’estero – aperta fino al 2 luglio nella splendida cornice di Palazzo Ricci, a quella dedicata ai “FantaCoppi”, i piccioni maceratesi interpretati dalla matita di disegnatori del calibro di Jacopo Minuti e Mauro Cicarè, tra gli altri, a fare da cornice ad un disegno originale di Benito Jacovitti nel centenario dalla sua nascita.

Fino agli eventi susseguitisi sullo splendido palco di piazza Mazzini nei giorni di sabato e domenica, che hanno visto la partecipazione di numerosissimi appassionati e non solo, ai quali è stato proposto un denso assaggio dell’incontro tra mondi ormai non più di nicchia.

Piazza piena, ogni suo angolo dedicato a qualcosa di diverso e nuovo. Laboratori creativi a tema per i più piccini, area dedicata all’incontro e alle proposte artistiche di disegnatori professionisti e disegnatori in erba, i mitici Rockets, gli spumeggianti Misfits, il leggiadro Quartetto F.A.T.A.

«E c’è stato ancora tanto altro. In un evento che, cosa non certo di secondaria importanza, ha dato vita sostenendo e valorizzando le attività della parte sud del centro storico, coi commercianti e gli esercenti entusiasti per il ritorno di pubblico che, a poca distanza di tempo dai poco fortunati aperitivi europei, hanno visto partire la stagione estiva nel migliore dei modi – concludono gli organizzatori – Una bella scommessa vincente dell’assessore Laviano, che ha saputo trovare interlocutori competenti grazie ai quali proporre ai maceratesi qualcosa di nuovo (è proprio il caso di dirlo), lontano dalle solite sagre e capace di attrarre fondi pubblici (bando regionale) e privati (Alperia)».