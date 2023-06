di Monia Orazi

Due vitelli morti, tre feriti ed uno disperso. E’ questo il bilancio dell’attacco dei lupi ad un allevamento bovino allo stato brado sull’altopiano di Macereto, al confine tra Visso e Pieve Torina. Gli animali si trovano dentro un recinto elettrificato, sono al pascolo nella zona dell’altopiano a circa mille metri di altezza, come per diversi allevamenti nella zona sono sorvegliati dai loro proprietari. La scoperta questa mattina tra la nebbia della zona, che ha impedito la valutazione di ulteriori danni. «Siamo preoccupati – spiegano gli allevatori di Macereto – un mese fa ci eravamo riuniti con il personale del parco nazionale dei Sibillini, abbiamo proposto alla Regione la ripulitura dei pascoli, che consentono una migliore sorveglianza sia dell’animale adulto sui propri figli che dall’uomo sulle mandrie».

L’obiettivo degli allevatori è di arrivare ad azioni incisive per evitare problemi causati dai lupi: «È nostro intento attenuare il conflitto allevatore – lupo, ma qui siamo davanti a branchi di lupi. Da qualcuno di noi ne sono stati avvistati di giorno ben 10 sull’altopiano di Macereto-Monte Careschio, pertanto ragionare su come arginarli non è fuori luogo, visto che avvicinano fin troppo alle case (aree Sae) e noi sovente siamo costretti a girare per controllare anche di notte. Non c’è più la tranquillità nemmeno per noi pur conoscendo il comportamento del lupo, ma non dei branchi di lupi».