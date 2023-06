Torna a riunirsi il consiglio comunale di Civitanova. La seduta è prevista per lunedì, undici i punti all’ordine del giorno. L’assise inizierà con la discussione dell’interrogazione presentata dalle consigliere Letizia Murri e Mirella Paglialunga sul tema delle antenne di telefonia ed in particolare il regolamento per l’insediamento e per la trasmissione dati.

A seguire una serie di mozioni: la prima a firma Francesco Micucci, Lavinia Bianchi, Piero Gismondi, Lidia Iezzi, Yuri Rosati e Silvia Squadroni sugli impegni assunti dall’amministrazione comunale a seguito del consiglio comunale aperto sulla sicurezza, una mozione a firma delle due consigliere di Siamo Civitanova su un hub creativo e museo del mare e infine la mozione del centrosinistra sul ciclo dei rifiuti.

Dopo la comunicazione per un prelevamento dal fondo di riserva i punti al voto prevedono una variazione e aggiornamento sul programma biennale degli acquisti di beni, forniture e servizi, l’approvazione dello schema di convenzione per il servizio di tesoreria del comune, la variante al piano regolatore per il riassetto urbanistico in località piane Chienti e l’adozione definitiva della variante parziale, il piano di alienazioni immobiliari e il regolamento della refezione scolastica.