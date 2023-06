Grande successo ha raccolto nella comunità di Corridonia, la manifestazione organizzata dall’Ipsia “F. Corridoni” martedì al teatro Velluti, per la consegna del Diploma di Stato ai ragazzi che hanno terminato la scuola superiore nell’estate del 2022. Sono una quarantina gli ex studenti che hanno risposto “presente” alla chiamata, molti accompagnati dai loro genitori. Hanno partecipato alla serata numerosi alunni e docenti della scuola e, naturalmente, il dirigente scolastico Gianni Mastrocola insieme al dirigente scolastico dell’I.I.S. “ Leonardo da Vinci” di Civitanova Francesco Giacchetta, alla dirigente dell’Istituto comprensivo “Manzoni” Daniela Smorlesi , al dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Roberto Vespasiani, al comandante della stazione dei carabinieri di Corridonia il luogotenente Giammario Aringoli, alla vicesindaca Nelia Calvigioni e ai numerosi assessori comunali.

La manifestazione è stata aperta dall’esibizione del gruppo musicale Pinkologi, composto da alcuni docenti e guidati dal professor Roberto Gatta accolto con grande entusiasmo dagli studenti presenti. La professoressa Roberta Campolungo, vicepreside dell’Ipsia “F.Corridoni”, ha presentato la band ed ha invitato a salire sul palco il dirigente Scolastico che ha salutato e ringraziato le autorità presenti e il vasto pubblico.

I diplomi ai vari studenti, anche del corso serale, sono stati consegnati dal dirigente Giacchetta alla guida della scuola lo scorso anno scolastico, dall’attuale Dirigente Mastrocola e dal Provveditore agli studi Dott. Vespasiani, il quale ha sottolineato l’importanza della formazione professionale per il mondo del lavoro e per la realizzazione immediata del sogno di un lavoro adeguato agli studi intrapresi. Una grande emozione per genitori e docenti che hanno visto crescere e maturare i ragazzi malgrado le numerose difficoltà affrontate a causa della pandemia.

Sul palco sono poi intervenuti professionisti ed imprenditori (ex alunni della scuola) che, anche grazie al diploma professionale conseguito, si sono affermati nel mondo del lavoro: l’avvocato Massimo Cesca, assessore alla Cultura del Comune di Corridonia e Crristian Giacomini titolare dell’impresa Millenergie.

Ad alcuni studenti, sono stati consegnati, dalle docenti Acciarresi Marialina e Papetti Patrizia, gli attestati di partecipazione allo stage linguistico a Dublino: nell’istituto “F. Corridoni” Si sono messe in evidenza tutte le attività di internazionalizzazione dell’Istituto, che hanno lo scopo di formare gli studenti alle esigenze di una società globalizzata;i docenti del dipartimento linguistico si adoperano ogni anno con entusiasmo alla realizzazione di stage linguistico, scambi di classe, partenariati a progetti europei ed Erasmus, Certificazione linguistica.

«Tali attività – scrive la scuola in una nota – sono state illustrate sul palco da alcuni degli studenti che vi hanno partecipato.

Un momento particolarmente significativo della serata ha riguardato la presentazione delle studentesse che hanno conseguito in questo anno scolastico la qualifica di Operatore Socio-Sanitario. Il traguardo è stato raggiunto perché si sono impegnate in un percorso integrato di istruzione e formazione che è iniziato nel quarto anno e si è concluso nel quinto con l’esame finale. Un percorso che si incastra perfettamente all’interno dell’Indirizzo di studio da loro scelto “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”. Per le allieve Il corso è completamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Marche grazie ai Fondi Strutturali Europei. La qualifica Oss conseguita permetterà loro di avere una opportunità di lavoro immediata in qualsiasi struttura socio-sanitaria sia pubblica che privata. Riconoscimento sul palco a coloro che si sono distinti in gare, concorsi o altre iniziative promosse dalla scuola.

Nel corso della serata sono stati proiettati dei video per ripercorrere i momenti salienti dell’anno scolastico, sono stati illustrati i vari progetti che hanno avuto come comun denominatore due aspetti che rispecchiano la mission dell’Istituto Corridoni: l’accoglienza e l’inclusione».

I brani musicali eseguiti al pianoforte dalla professoressa Daniela Ceschini, che ha spaziato dal jazz alla musica classica, hanno animato la serata, inoltre, la stessa professoressa ha curato personalmente il coro dell’Ipsia che si è esibito per la prima volta sul palco con grande entusiasmo.

La manifestazione si è conclusa con il saluto del dirigente Scolastico Mastrocola, che ha dato appuntamento alla prossima cerimonia di consegna che tornerà ad essere un evento annuale tradizionale.